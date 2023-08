Concorso nazionale: Miss Italia torna a Cortina sulla strada del vino

martedì, 1 agosto 2023

Cortina – Miss Italia torna a Cortina sulla strada del vino. Domani – mercoledì 2 agosto, dopo un anno di assenza – torna l’appuntamento con la bellezza, nella suggestiva piazza San Martino a Cortina “Sulla strada del Vino”, per la sesta edizione, con il tour del Concorso Nazionale Miss Italia.

La serata, riconfermata grazie all’impegno ed organizzazione della Associazione Turistica, dal Comune, e grazie al sostegno dell’Hotel Teutschhaus, in sinergia con numerose aziende locali, non vedrà protagonista solo la bellezza, ma sarà dedicata anche alla buona gastronomia ed ottima musica.

Infatti a partire dalle 19 si potrà degustare, sempre nella piazza San Martino, un menù pensato ad hoc per la serata accompagnato dai migliori vini della zona.

I riflettori si accenderanno sulla piazza San Martino, alle 21 e saranno una ventina circa le ragazze provenienti da tutta la Regione, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, che coordinate e presentate da Sonia Leonardi, saranno valutate da una giuria presieduta dal sindaco Manfred Mayr, e saranno le protagoniste di una elegante sfilata di moda con abiti da sera, body istituzionali, e a seguire le colorate uscite di moda casual.

Per le ragazze l’obiettivo, non sarà solo salire sul podio, ma la parola d’ordine come in tutte le serate del Concorso, sarà il divertimento e il regalare al pubblico un bel momento di moda e spettacolo. Una serata per staccare la spina e per vivere momenti di spensieratezza.

Sarà lo staff del Salone Hair Studio di Paola Foldi di Bolzano e del Salone Elisabetta di Cles di Monica Odorizzi, a curare l’hair look delle partecipanti alla sfilata, in rappresentanza del marchio Framesi, new entry nella famiglia Miss Italia per il 2023.

La vincitrice del titolo di Miss Cortina Sulla Strada del Vino, assieme alle altre 5 ragazze che si aggiudicheranno le rispettive fasce, accederanno alle finali regionali e da li andranno direttamente alla finalissima per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige.

Ricordiamo anche il prossimo appuntamento di agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: domenica 6 agosto a Spormaggiore in Piazza della Chiesa.

La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.