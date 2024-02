“Comunicare la Vela”: giornata di formazione della FIV

domenica, 18 febbraio 2024

Milano – La Fiv organizza un evento formativo in programma sabato 24 febbraio a Milano: Comunicare la Vela, teoria e pratica della comunicazione sullo sport più bello.

La vela è lo sport più bello, il più completo, formativo, a contatto con la natura, ricco di valori umani e agonistici: farebbe sicuramente bene a tutti se di vela si parlasse di più, dando l’opportunità di approfondire la conoscenza di una disciplina che ha numerose variabili, dalle Olimpiadi all’oceano, dalle tavole ai maxi yacht, dalle piccole barche alla crociera, e che per molti è anche uno stile di vita (foto © Elena Giolai).

La Federazione Italiana Vela, che ha come scopo statutario quello della diffusione dello sport della vela, ritiene fondamentale accrescere la visibilità sui diversi mezzi di comunicazione, sviluppando una cultura della comunicazione intorno allo sport della vela. Con l’aiuto di esperti, giornalisti e addetti ai lavori, a partire da questo primo incontro saranno approfondire le linee guida e gli strumenti pratici operativi per ottimizzare la progettualità, la produzione e la condivisione di contenuti riguardanti la vela nell’ecosistema informativo attuale.

“Comunicare la Vela: teoria e pratica della comunicazione sullo sport più bello” è il titolo della giornata formativa promossa dalla Federvela sabato 24 febbraio, lungo l’arco dell’intera giornata dalle 9:00 alle 17:00, inframmezzata da un lunch break. Un’occasione di incontro, approfondimento e confronto sulle modalità e gli strumenti di lavoro per raccontare la vela e i rapporti con i diversi media e i relativi attori.

Si ricorda che la partecipazione è libera, l’evento è aperto a chiunque abbia interesse, si richiede solo una conferma di partecipazione per inserire i nominativi in una lista alla reception dell’evento.

SESSIONE MATTINA (09:00-13:00)

(9:00-9:30) Interventi istituzionali – (Francesco Ettorre, Presidente FIV; Giovanni Brianza, AD Edison Next; Confindustria Nautica/Salone Nautico)

(9:30-10:10) Editoriale Donatella Bianchi (Rai Uno Lineablu): Comunicare il mare

(10:15-10:55) Dialogo con Gaia Piccardi (Corriere della Sera): “Noi e la Vela” (11:00-12:00) Storytelling: cosa e come comunicare ai media – A seguire: La cassetta degli strumenti: il piano comunicazione; la mailing list; il comunicato stampa; le relazioni media, la rassegna stampa. A seguire spazio domande pubblico – Francesca Capodanno (Docente di Teoria e Tecnica delle Relazioni Pubbliche Università di Udine)

(12:00-13:00) I social media e lo sport – Francesco Mazzoldi (Ufficio stampa CONI – Comunicazione digitale) – I social media e la FIV – Matteo Calautti (SMM FIV)

LUNCH BREAK 13:00-14:00

SESSIONE POMERIGGIO (14:00-17:00)

(14:10-14:50) Foto e video per gli uffici stampa – Carlo Borlenghi, fotografo internazionale

(15:00-15:30) Comunicazione FIV, Carlo Dellacasa (Responsabile Ufficio Stampa FIV) – Struttura e funzionamento; Piano Comunicazione FIV 2024 e comunicazione territoriale – Eventi FIV – Il Vela Day; le Regate FIV, il FIVillage, le Academy, Youth Worlds 2024 Garda Trentino, le Olimpiadi

(15:30-16:30) Talk: Case history e testimonianze – Uffici stampa (Luna Rossa Prada Pirelli; Garda Trentino, Confindustria Nautica/Salone Nautico, Barcolana), giornalisti (Giulio Guazzini, RAI Sport, Alberto Mariotti, direttore Vela e Motore…), velisti e personaggi (tbc)

(16:30-17:00) Domande e risposte dal pubblico con i relatori

(17:00) Saluti e arrivederci