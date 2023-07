Ciclismo: torna la gara da Bormio al Passo dello Stelvio

venerdì, 7 luglio 2023

Bormio (Sondrio) – Torna la kermesse Re Stelvio, promossa dalla Mapei. Quando nel 1985 l’US Bormiese propose per la prima volta una gara di salita verso la Cima Coppi, nessuno avrebbe immaginato di poterla portare avanti per un arco di tempo ultratrentennale; alcuni dei “papà” di questa gara sono ancora oggi in prima linea nell’organizzazione dell’evento, che dal 2005 si onora del prestigioso supporto della famiglia Squinzi sotto il marchio Mapei. Nota non indifferente, la scomparsa di Giorgio Squinzi non ha intaccato la volontà degli eredi di proseguire quella che per il patron di Sassuolo era una passione sportiva a tutto tondo, che comprendeva anche tornei di golf e di calcio e altro ancora; lui stesso in più di un’edizione ha pedalato insieme alle migliaia di iscritti sui suoi sinuosi tornanti (foto © Maiolanna).

La gara ha negli anni cambiato leggermente la sua formula, sostituendo alla categoria degli skiroll quella delle e-bike, in linea con la tendenza crescente degli italiani di servirsi della bici assistita; una modalità che consente a molte persone sia di approcciarsi a salite mai prima affrontate, sia di riprendere un’attività fisica magari precocemente interrotta. E proprio in quest’ottica, l’edizione 2023 si avvale di una ragguardevole partnership con la multinazionale Bosch, divisione eBike Systems, che si occupa specificatamente di prodotti legati alla mobilità assistita, tanto da essere diventata una leader di mercato nel settore dei sistemi di trazione eBike.

Durante la manifestazione ci sarà spazio per il ricordo di chi, negli anni, l’ha segnato indelebilmente con il suo contributo: Giorgio Squinzi, naturalmente, ma anche Aldo Sassi, che nella sua qualità di preparatore ciclistico e direttore del centro Mapei Sport credette subito nel valore di questa avventura, vissuta e costruita passo dopo passo dalla famiglia Squinzi-Mapei.

Le partenze, come d’abitudine, saranno differenziate a seconda della categoria di iscrizione: podistica per tesserati, podistica non competitiva, e-bike, cicloturistica e ciclistica per tesserati.

21 chilometri, 1.533 metri di dislivello, 40 tornanti, pendenza media oltre il 7% con la massima che tocca il 14%. Una strada che esercita un fascino ininterrotto da quasi 200 anni e anche i 2300 iscritti di questa edizione saranno pronti a rendergli omaggio domenica 9 luglio con partenza dalle ore 8:50.

Nel libretto allegato il programma completo della manifestazione, disponibile anche alla pagina www.usbormiese.com