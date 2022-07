Ciclismo, programma e iscritti dei Campionati Italiani Giovanili a Darfo

venerdì, 8 luglio 2022

Darfo Boario Terme – L’atmosfera è già frizzante a Darfo Boario Terme e già oggi si entrerà nel vivo dei Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su strada per Esordienti e Allievi maschile e femminile di Darfo Boario Terme. Giornata di vigilia con le operazioni preliminari e l’evento serale che introdurranno alla due giorni di grande ciclismo che tornerà a colorare ed animare le strade della Valle Camonica. Lo staff dell’AS Boario capitanato dal presidente Ezio Maffi è al lavoro per ultimare gli ultimi preparativi.

725 ATLETI ISCRITTI – Ufficializzati anche gli elenchi degli iscritti con gli atleti e le atlete selezionati dai vari Comitati Regionali FCI per prendere parte alle sei gare in programma.

Questi i numeri: Allievi 148 iscritti, Esordienti 1° anno 118, Esordienti 2° anno 122, Donne Allieve 160, Donne Esordienti 1° anno 84, Donne Esordienti 2° anno 93. Complessivamente sono 725 gli atleti iscritti suddivisi in 388 maschi e 337 femmine.

Ecco la programmazione di inizio delle dirette:

Sabato 9 giugno

ore 8.40 (Donne Esordienti 1), 11.10 (Donne Esordienti 2) e 14.10 (Donne Allieve)

ore 18 la diretta della sfilata dei Comitati Regionali

Domenica 10 giugno

ore 8.40 (Esordienti 1), 11.10 (Esordienti 2) e 14.10 (Allievi)

PROGRAMMA

Venerdì 8 Luglio 2022

DONNE

ore 16.00/18.15 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 17.30 Gara di Skiroll

ore 18.30 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 20.00 Cena di gala su invito con celebrazione 40 anni del Mondiale di Saronni (Terme di Boario)

Sabato 9 Luglio 2022

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ALLIEVE DONNE

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 18.15 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 20.00 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

Domenica 10 Luglio 2022

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)