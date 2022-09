Ciclismo, Mondiali Gran Fondo: il Team Relay illumina la notte di Trento

venerdì, 16 settembre 2022

Trento – Gli UCI Granfondo World Championships di Trento sono giunti alla seconda delle quattro giornate in programma (15-18 Settembre 2022). Dopo l’esordio con le prove a cronometro individuale di giovedì, il piatto forte di venerdì 16 Settembre è stato il Team Relay, la staffetta a squadre che ha messo a confronto 22 rappresentative nazionali in team da quattro componenti, impegnati su un anello di circa 2 km attorno al Quartiere Le Albere. Foto @Ariel Wojciechowski.

Ad aggiudicarsi la prova disputata nella serata di Trento è stata la Slovenia 1 formata da Laura Simenc, Hren Ales, Dean Bratus e Bogsa Uros. Piazza d’onore per la Germania 1, terza posizione per il Belgio 2.

Prima della gara, tuttavia, gli atleti hanno potuto godere di una mattinata e un pomeriggio libero per riprendersi dagli sforzi e per immergersi nell’atmosfera cittadina e scoprire una Trento che da giorni è a livello di piena occupazione alberghiera. Gli oltre 4000 presenti per l’evento – fra atleti, oltre 2100, e gli accompagnatori registrati – stanno infatti respirando appieno lo stile di vita trentino.

Cultura, gusto, ma anche rispetto e piste ciclabili: Trento sta lasciando il segno nel cuore dei suoi visitatori sportivi, che fra pochi giorni passeranno il testimone ad altre migliaia di appassionati diretti nel capoluogo trentino a caccia dei campioni del Festival dello Sport (22-25 Settembre).

Domani, sabato 17 Settembre, il programma della manifestazione organizzata da APT Trento Monte Bondone e Trento Eventi Sport vivrà il più atteso dei suoi eventi collaterali, la Cronoscalata Charly Gaul powered by Sportler sul Monte Bondone, aperta anche ad atleti non qualificati per il mondiale. A partire dalle 18, i corridori iscritti affronteranno al tramonto la scalata del celebre versante da Sardagna a Vason (13,6 km con 1048 metri di dislivello), celebrando la leggenda del grande Campione lussemburghese e anche la tradizione portata avanti in passato da “La Leggendaria Charly Gaul”.

Il gran finale della rassegna iridata in Trentino arriverà domenica 18 Settembre, quando alle ore 10 prenderanno il via dal quartiere Le Albere gli oltre 1.600 partecipanti alle prove Granfondo (143,8 km, 3900 metri di dislivello) e Mediofondo (86,8 km, 2218 metri di dislivello): anche in questo caso, il protagonista assoluto sarà il Monte Bondone, che i partecipanti alla Granfondo dovranno scalare da due versanti diversi – prima da Aldeno e poi da Sopramonte – e infine una terza volta fino alla svolta di Candriai, quando solo 13 km li separeranno dall’apoteosi mondiale.

Tanto domani, sabato, quanto domenica, il Quartiere Le Albere prenderà vita fin dal mattino, grazie alle attività e all’intrattenimento della Radio Partner Viva FM, la Pump Track powered by Sportler già presa d’assalto dai più giovani in queste prime giornate dell’evento, e soprattutto lo spirito unico di questo popolo del ciclismo che sembra aver trovato il luogo perfetto per ritrovarsi nel segno delle due ruote.