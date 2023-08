Ciclismo, la Coppa d’Oro arriva in Valsugana: in due weekend in 2500 al via

mercoledì, 30 agosto 2023

Borgo Valsugana – Un’altra edizione da record, un altro doppio weekend che si annuncia all’insegna dello spettacolo e dei grandi numeri. Sabato 2 e domenica 3 settembre, a Borgo Valsugana, saranno ben 1307 i baby ciclisti della categoria Giovanissimi (7-12 anni) che daranno vita alla venticinquesima Coppetta d’Oro, consueto prologo del ricco fine settimana della Coppa Rosa per Allieve, della Coppa di Sera per Esordienti e della Coppa d’Oro per Allievi, che nelle giornate del 9 e 10 settembre vedranno sfidarsi a suon di colpi di pedale altri 1200 atleti.

Numeri che confermano il grande appeal esercitato dalla manifestazione proposta dal comitato organizzatore capeggiato dallo staff del Veloce Club Borgo, che può avvalersi della preziosa collaborazione dell’Apt Valsugana e di un esercito di 300 volontari, indispensabili – al pari del supporto economico garantito dagli sponsor – per la buona riuscita dell’evento.

Nel prossimo fine settimana saranno in gara 1307 baby ciclisti (lo scorso anno furono 1274) provenienti da tredici regioni d’Italia, in rappresentanza di Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania.

La Coppetta d’Oro scatterà sabato 2 settembre: al mattino, a partire dalle 10, saranno impegnati G1, G2 e G3, maschi e femmine, mentre dopo la pausa pranzo toccherà ai G4 maschili e femminili e alle G5 e G6 donne (dalle 14 alle 17.30). Domenica 4 settembre sarà la volta dei G5 e G6 maschi, con il via alle gare alle 10 e premiazioni finali nel primo pomeriggio.

Le corse si disputeranno su un circuito di 1500 metri da affrontare più volte a seconda della categoria, con partenza da via Gozzer e arrivo sulla pista dello stadio di Borgo Valsugana. In zona arrivo sarà attivo un fornito servizio di ristoro, che quest’anno, oltre al pranzo, garantirà a tutti i presenti anche la possibilità di fermarsi per la cena nella serata di sabato 2 settembre.

Lo scorso anno a vincere furono i padroni di casa del Veloce Club Borgo, affiancati sul podio dai bresciani del Mazzano e dai veronesi della Barlottini Ekoi Body Energie.

Sabato 9 settembre, poi, sarà la volta della Coppa Rosa per Allieve, che vedrà schierate ai nastri di partenza circa 140 atlete, alla presenza anche di una selezione austriaca proveniente dalla Stiria. Sempre il 9 settembre, saranno impegnati anche gli Esordienti della Coppa di Sera, con le due prove maschili che hanno registrato il “sold out” (200 iscritti per ognuna delle due corse in programma). Al via anche le pari categoria donne, con altre 180 ragazze pronte a sfidarsi a suon di colpi di pedale.

La chiusura spetterà come sempre alla Coppa d’Oro, in calendario per domenica 10 settembre. Come ormai da tradizione, in gara ci saranno circa 400 under 16. Tra le squadre iscritte figurano anche una rappresentativa britannica e la formazione slovena Pogi Team.