Ciclismo, Darfo Boario Terme attende i Campionati Italiani Giovanili

venerdì, 9 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Tra un mese esatto la città di Darfo Boario Terme e i territori limitrofi saranno già avvolti dalla frizzante atmosfera tricolore portata dai Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su strada per Esordienti e Allievi maschile e femminile.

Sabato 8 e domenica 9 luglio tornerà nella città termale della Valle Camonica, per la quinta volta in 10 anni, la seconda consecutiva, uno degli appuntamenti di ciclismo giovanile più importanti a livello nazionale. Sarà una grande festa con 700 atleti, maschi e femmine, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, provenienti da tutta l’Italia e una previsione di circa 4-5 mila persone che durante tutto il weekend soggiorneranno a Darfo Boario Terme e nel territorio della Valle Camonica.

La regia organizzativa, come sempre, è targata AS Boario con a capo il suo presidente Ezio Maffi che con tutto il suo rodato staff sono all’opera già da diversi mesi per fare in modo di regalare un altro weekend memorabile, non solo in termini ciclistici.

Ezio Maffi ha dei ringraziamenti da fare: “Siamo particolarmente orgogliosi di poter portare anche quest’anno un grande evento ciclistico ed in particolare un altro Campionato Italiano nella nostra città. In primis devo ringraziare l’amministrazione comunale di Darfo Boario Terme, quella precedente che con il sindaco Ezio Mondini ci ha accompagnati per dieci anni e quella attuale che con il nuovo corso guidato dal sindaco Dario Colossi, fin dal principio si è dimostrata molto sensibile all’importanza di portare attività ciclistiche sul territorio e ci ha chiesto di proseguire nel nostro impegno e ci sta supportando nell’organizzazione. Ovviamente, un ulteriore ringraziamento va alla Federazione Ciclistica Italiana ed in particolare al presidente Cordiano Dagnoni che ancora una volta ha riposto grande fiducia in noi e nella nostra organizzazione. Grazie poi a tutti gli sponsor che con il loro contributo rendono possibile il mettere in campo le nostre idee e i nostri desideri, grazie alla Comunità Montana di Valle Camonica, a tutte le associazioni del territorio e alle forze dell’ordine di tutti i Comuni che attraversiamo con la manifestazione. Ultimi, ma non per ultimi, il grazie più grande va a tutti i volontari che collaborano alla nostra organizzazione e che praticamente rendono possibile l’evento ed in particolare ai miei collaboratori più stretti, vale a dire Paolo Richini, Gianpiero Bettoni, Barbara Gasparini e Katia Bonetti coi quali lavoro tutte le settimane per mettere a punto percorsi, organizzazione, logistica, ospitalità alberghiera e rapporti con le istituzioni”.

Al link https://campionati-italiani-ciclismo.it/ i dettagli dei percorsi delle 6 competizioni e il gps.