Ciclismo: Darfo Boario celebra i 40 anni del Mondiale di Saronni

venerdì, 1 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Mancano ormai pochi giorni all’evento più atteso dell’anno per il ciclismo giovanile italiano. La città di Darfo Boario Terme (Brescia) sabato 9 e domenica 10 luglio tornerà ad ospitare i Campionati Italiani Giovanili di Ciclismo su strada maschili e femminili. Sei gare in programma in due giorni e altrettante maglie tricolori in palio (nella foto Ezio Maffi).

ALLA VIGILIA SI CELEBRA BEPPE SARONNI

Venerdì 8 luglio, giornata di vigilia dell’evento, oltre alle tradizionali operazioni preliminari che anticipano le gare, l’organizzazione ha programmato una serata speciale per celebrare i 40 anni dalla vittoria di Giuseppe Saronni al Campionato del Mondo con la mitica “fucilata di Goodwood”.

Alle Terme di Boario dalle 20 si svolgerà una cena di gala su invito a cui parteciperanno ospiti, autorità, sponsor, ovviamente Giuseppe Saronni che ripercorrerà i ricordi della sua brillante carriera e di quella magnifica giornata iridata e vorrà omaggiare anche tutti i suoi compagni di nazionale che contribuirono alla conquista di quel grande risultato. Durante la serata saranno presentati agli ospiti anche i Campionati Italiani di Boario. Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 8 luglio, approfittando della presenza a Boario della Nazionale di Skiroll e Sci da fondo, si svolgerà anche una kermesse di Skiroll sul circuito cittadino con partenza dal piazzale della Stazione dalle 17.30. Sarà questo il momento durante il quale anche Saranno e gli altri campioni saranno a disposizione del pubblico e degli appassionati per firmare autografi e fare fotografie.

PROGRAMMA

Venerdì 8 Luglio

DONNE

ore 16.00/18.15 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 17.30 Gara di Skiroll

ore 18.30 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 20.00 Cena di gala su invito con celebrazione 40 anni del Mondiale di Saronni (Terme di Boario)

Sabato 9 Luglio

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ALLIEVE DONNE

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 18.15 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 20.00 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

Domenica 10 Luglio 2022

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)