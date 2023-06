Ciclismo, Campionati Italiani Giovanili 2023: a Darfo Boario Terme torna lo spettacolo Tricolore, programma e percorso

mercoledì, 28 giugno 2023

Darfo Boario Terme – Darfo Boario Terme è pronta a ritingersi di Tricolore anche nel 2023. Per il secondo anno consecutivo e per la quinta volta nella sua storia, la città termale della Valle Camonica ospiterà sabato 8 e domenica 9 luglio i Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su strada per Esordienti e Allievi maschile e femminile.

L’importante appuntamento ciclistico, che coinvolgerà i migliori talenti del ciclismo italiano, è organizzato dall’AS Boario capitanata dal presidente Ezio Maffi che già da diversi mesi è al lavoro con tutto il suo entourage. Una manifestazione, grandi numeri che coinvolgerà circa 800 ciclisti tra ragazzi e ragazze dai 13 ai 16 anni che arriveranno a Darfo Boario Terme per contendersi i titoli nazionali, con un seguito tra staff e famiglie che muoverà complessivamente circa 5000 persone.

Da oltre un decennio la società camuna è sempre in prima linea in campo organizzativo con grandi eventi. La nuova era, dopo la scomparsa del padre Cav. Augusto Maffi nel 2012 (anche lui grande organizzatore), era iniziata proprio l’anno successivo con il presidente Ezio Maffi che per la prima volta aveva portato a Darfo Boario Terme i Tricolori giovanili. Fu subito un grande successo, tanto che la manifestazione venne replicata anche nel 2014 e nel 2015. Nel 2016 l’A.S. Boario ha organizzato i Campionati Italiani Professionisti, Donne Elite e Donne Junior. Nel 2017 addirittura il Campionato Europeo di Mountain Bike. Nel 2018 ancora i Campionati Italiani Professionisti e gli Assoluti di Paraciclismo. Nel 2021 i Campionati Italiani strada Juniores e Donne Junior. Quindi un anno fa il primo ritorno dei Tricolori Giovanili che verranno replicati quest’anno.

L’evento è stato presentato oggi alla Torre Generali Hadid a Milano, con i suoi 192 metri di altezza, la seconda torre più bella del mondo. Generali guarda al futuro e quindi non poteva esserci partner migliore per assicurare il futuro di tanti giovani ciclisti.

A fare gli onori di casa per Generali è stato Alessandro Mangiarotti che si è detto onorato di accogliere la richiesta di Ezio Maffi di accogliere nella sede di Milano, in via del tutto eccezionale, la presentazione di un evento così importante per i giovani.

Di conseguenza arrivano i ringraziamenti da parte dell’organizzatore Ezio Maffi: “Grazie Generali per averci accolto in questa magnifica location. È il coronamento dopo 10 anni di organizzazione di Campionati Italiani. Grazie alla Federciclismo che ha ricreduto nelle nostre capacità organizzative assegnandoci nuovamente un Tricolore. Per noi è un orgoglio poter organizzare i Campionati Italiani, in particolare questi giovanili con ragazzi e ragazze che rappresentano il futuro del ciclismo italiano. A Boario in passato hanno già corso giovani atleti che ora sono diventati ‘campioni’. Il successo di questi anni è il frutto di un grande lavoro di squadra con tutti i nostri partner, i nostri sponsor e i collaboratori”.

Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni ha sottolineato: “Generali è amica del ciclismo e supporta il ciclismo già con la riqualificazione del Velodromo Vigorelli un luogo molto importante dal punto di vista della promozione. Per quanto riguarda l’assegnazione di questo Campionato Italiano all’As Boario non abbiamo avuto dubbi in quanto sono una garanzia da tanti anni. A Darfo Boario Terme hanno già organizzato diversi Tricolori, gli Europei MTB e il Campionato Italiano di Paraciclismo. Eventi tutti organizzati con alta qualità”.

Entusiasta anche il sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi: “Devo dire grazie alle autorità del ciclismo per la fiducia e grazie all’As Boario per l’impegno. Come Amministrazione vogliamo fare di Darfo Boario Terme una città dello sport e soprattutto pensiamo allo sport più popolare quello che coinvolge le famiglie. Per noi è un grande privilegio poter ospitare i Campionati Italiani”.

Tra le autorità intervenute anche il presidente del Comitato Regionale FCI Lombardia Stefano Pedrinazzi, il suo vicepresidente Christain Dagnoni, e il presidente della Struttura Tecnica Nazionale della FCI Fabrizio Bontempi che rispetto ai percorsi ha aggiunto: “I percorsi sono collaudati soprattutto nel finale di gara, ma anche quest’anno ci sono delle novità perché sappiamo che a Paolo Richini piace sempre fare dei ritocchi per diversificare di anno in anno. Sicuramente dal punto di vista tecnico sono molto belli”.

PROGRAMMA

Venerdì 7 Luglio 2023

DONNE

ore 16.00/18.15 Punzonatura e verifica licenza (Terme di Boario)

ore 18.30 Riunione tecnica (Terme di Boario)

Sabato 8 Luglio 2023

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 8.00 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

ALLIEVE DONNE

ore 13.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 16.30 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Terme di Boario)

ore 18.00 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 19.30 Riunione tecnica (Terme di Boario)

Domenica 9 Luglio 2023

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 8.00 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 16.30 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)

Sul sito web ufficiale della manifestazione, accessibile al link sono disponibili tutti i dettagli dei percorsi delle 6 competizioni e scaricare anche il gpx.