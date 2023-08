Notte di San Lorenzo a lume di candela e non solo a Chiavenna, agosto di iniziative a Sondrio: il programma eventi

venerdì, 4 agosto 2023

Chiavenna (Sondrio) – Notte di San Lorenzo a lume di candela. Momento indimenticabile quello in programma a Chiavenna (Sondrio) il 10 agosto, la “Notte di San Lorenzo”: prima verrà spenta l’illuminazione pubblica in piazza Pestalozzi, nelle vie Dolzino, Pedretti e Bossi, poi più di 2000 candele illumineranno il centro storico, creando un’atmosfera magica capace di incantare gli occhi dei visitatori. Gli esercizi commerciali e i locali pubblici utilizzeranno, per quanto loro possibile, fonti energetiche alternative per illuminare i propri locali.

“Arriviamo all’evento del 10 agosto dopo oltre due mesi ricchi di soddisfazioni – commenta Anna Del Curto (nella foto) presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione – e siamo pronti ad accogliere tutte le persone che decideranno di raggiungere Chiavenna per vivere una serata a lume di candela”.

Da non perdere, nella notte delle stelle cadenti, i 5 spettacoli dei mangiatori di fuoco e la parata delle “farfalle di luce”, accompagnati da concerti di musica dal vivo (in acustico).

Intanto si traccia il bilancio degli eventi estivi organizzati a Chiavenna. Molto apprezzate le proposte culturali, gastronomiche e di intrattenimento organizzate dall’Unione Commercio e Turismo, attraverso l’Associazione mandamentale guidata da Anna Del Curto, assieme a Valchiavenna Shopping, con la collaborazione di Comune e Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna.

Ad aprire le danze ci aveva pensato l’undicesima edizione della “Notte Bianca Chiavenna”, evento che è tornato ad animare le piazze e le vie del centro storio con musica dal vivo, dj set e spettacoli di intrattenimento, insieme all’apertura serale delle attività commerciali. Il 10 giugno, in via Dolzino, il positivo debutto della gustosa novità nata dalla collaborazione con l’Istituto “Crotto Caurga”: la tavolata allestita in centro per degustare gli gnocchetti di Chiavenna, tipico piatto della cucina valchiavennasca.

Lungo tutti i fine settimana di luglio e agosto, tante occasioni di svago e divertimento per residenti e turisti. Molto apprezzato “Chiavenna è Musica”, il classico appuntamento con la musica dal vivo nelle piazze e nelle vie del centro: prossime date da segnare sul calendario il 18 e il 25 agosto. Debutto col segno più il 7 luglio anche per “Chiavenna è Comedy”, rassegna di giovani comici emergenti provenienti da tutta Italia.

A concludere il grande calendario di eventi organizzati dai commercianti con “Events & Festival” saranno gli “Aperitivi d’autunno” che si terranno sabato 23 e sabato 30 settembre: il primo aperitivo verrà proposto in collaborazione con “Dire, Fare, Nebbiolo” (iniziativa inserita nel “Valtellina Wine Festival” organizzato dal Consorzio Tutela Vini di Valtellina), il secondo alla vigilia dell’atteso “Dì de la Brisaola” (evento realizzato dal Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna) in agenda domenica 1 ottobre.

AGOSTO A SONDRIO, CON L’UNIONE LA FESTA CONTINUA

A Sondrio l’estate è pronta a regalare nuove emozioni con iniziative pensate per offrire momenti di svago e intrattenimento a residenti e turisti.

Giovedì 10 agosto nella serata clou di “Calici di stelle”, in accordo con il Consorzio Tutela Vini di Valtellina, i pubblici esercizi del centro città saranno protagonisti con proposte gastronomiche del nostro territorio.

“Il turismo enogastronomico è uno dei punti di forza di Sondrio e dell’intera provincia – sottolinea Armando Lanzetti, vice presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione Commercio e Turismo – e crediamo che l’abbinamento tra i pregiati vini valtellinesi e i piatti della tradizione sia un binomio vincente”.

Dopo Ferragosto, sono in agenda tre giovedì consecutivi di festa: nelle serate del 17, 24 e 31 agosto torna “Beer’n Bar“, appuntamento dedicato alla valorizzazione della birra prodotta in Valtellina.

Inserito all’interno di “Sondrio Estate“, ricco cartellone di eventi proposto dal Comune (quest’anno ampliato su richiesta dei commercianti fino al 31 agosto), “Beer’n Bar” verrà realizzato con la collaborazione dell’Associazione Culturale Beertellina, di cui fanno parte tutti i produttori di birra artigianale della provincia di Sondrio.

La birra valtellinese, abbinata alle proposte gastronomiche dei pubblici esercenti, sarà dunque il tema principale di queste serate. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, al fine di offrire un buon servizio ai visitatori, gli esercenti coinvolti amplieranno gli spazi esterni attigui all’attività, per disporre altri tavoli, cucinare, collocare spine per le bevande e allestire spazi musicali.

“Beer’n Bar” chiuderà in bellezza la lunga serie di eventi estivi iniziata l’8 giugno con la data “zero” di Aspettando Sondrio Estate, manifestazione ideata per festeggiare la fine dell’anno scolastico.