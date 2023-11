Celebrazione della Virgo Fidelis a Brescia, Sondrio e in Trentino Alto Adige

martedì, 21 novembre 2023

Oggi – 21 novembre – si è svolta la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona e protettrice dell’Arma dei Carabinieri a Brescia, Bolzano e Sondrio, alla presenza di una rappresentanza di tutte le componenti che operano sul territorio.

L’Arma ha commemorato anche l’82esimo anniversario della Battaglia di Culqualber che nel 1941 in Africa vide l’eroismo del I° Battaglione Carabinieri Mobilitato motivo per il quale alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda medaglia d’oro al Valor Militare.; la Giornata dell’Orfano che costituisce un momento concreto di vicinanza alle famiglie dei militari scomparsi. Il culto alla “Virgo Fidelis” iniziò subito dopo l’ultimo conflitto mondiale per iniziativa dell’Ordinario Militare d’Italia. Fu bandito un concorso artistico per un’opera che raffigurasse la Vergine, Patrona dei Carabinieri, realizzata poi dallo scultore architetto Giuliano Leonardi, che rappresentò la Vergine in atteggiamento raccolto mentre, alla luce di una lampada legge in un libro le parole dell’Apocalisse: “Sii fedele sino alla morte”.

La scelta della Madonna “Virgo Fidelis”, come celeste Patrona dell’Arma, è indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto “Nei secoli fedele”. Maria “Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri” fu proclamata tale da Papa Pio XII l’8 dicembre 1949, che fissò la celebrazione della festa il 21 novembre.

La data è particolarmente significativa per l’Arma in quanto anniversario dell’epica battaglia di Culqualber (Africa Orientale Italiana, 1941), che valse l’attribuzione all’Arma della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare in quanto il Gruppo Carabinieri Mobilitato, prima del pressoché totale annientamento “per tre mesi affrontava (…) preponderanti agguerrite forze (…) contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell’intero caposaldo per (…) segnare, per ultima volta in terra d’Africa, la vittoria delle nostre armi.”

La stessa data è per i Carabinieri la “Giornata dell’Orfano”, occasione in cui, con se possibile ancor maggiore affetto, ci si stringe intorno alle famiglie dei Carabinieri Caduti.

A Brescia la celebrazione si è tenuta nel Duomo Nuovo alla presenza del comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Fragalà che, al termine della cerimonia, ha ringraziato il vescovo monsignor Pierantonio Tremolada e tutte le autorità presenti, tra le quali il Prefetto di Brescia, i vertici della Magistratura, il Questore della provincia di Brescia e i Comandanti delle altre Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco del territorio, l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e l’Anfor.

I carabinieri del Trentino Alto Adige e del comando provinciale carabinieri di Bolzano hanno celebrato la Santa patrona dell’Arma a Bolzano nella chiesa di San Domenico con la Santa Messa presieduta da monsignor Ivo Muser, vescovo di Bolzano e Bressanone, e presieduta dalle massime autorità provinciali, gli ufficiali, i marescialli, i brigadieri, gli appuntati e i carabinieri, unitamente all’Associazione Nazionale Carabinieri, nonché le vedove e gli orfani dell’Arma.

Il comando provinciale di Sondrio ha celebrato la ricorrenza con una Santa Messa officiata da don Christian Bricola nella Chiesa della Collegiata. La celebrazione è terminata con la “Preghiera del Carabiniere”.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sondrio, colonnello Marco Piras, dopo aver salutato il prefetto, il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente del Tribunale, il questore, i comandanti provinciali della Guardia di Finanza e vigili del Fuoco e tutte le persone presenti ringraziandoli di essere intervenuti, ha rivolto infine un pensiero alla “Virgo Fidelis”, concludendo con un ringraziamento e un monito ai militari del Comando Provinciale di Sondrio che a Lei affidano la propria missione, onorando il giuramento di fedeltà all’Istituzione e richiamando la promessa e l’insegnamento che più li rappresenta: “Nei secoli Fedele”.