Carnevale a Ponte di Legno: sfilata, musica e festa in piazza

giovedì, 16 febbraio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La località turistica dell’Alta Valle Camonica si sta preparando al Carnevale, con una serie di appuntamenti, il primo lunedì 20 febbraio, poi martedì 21 e sabato 25.

Nella serata di lunedì 20 febbraio – inizio alle 20.45 – alla partenza della cabinovia Ponte di Legno-Tonale con musica e animazione, fiaccolata dei maestri di sci e baby fiaccolata (nelle foto di repertorio © Digital Veclani) e al termine chiacchiere e vin brulè distribuito dagli Alpini di Pezzo. Il secondo appuntamento è in calendario martedì 21 febbraio, ritrovo alle 14.30 e partenza della sfilata dall’Oratorio, animazione, musica e spettacolo per tutti in piazza XXVII Settembre. In caso di maltempo presso il Palazzetto dello Sport.

Infine sabato 25 febbraio, dalle 21 al Palazzetto dello Sport, concerto dibattito “Musica ed Emozioni“, sui temi della prevenzione e sicurezza stradale Cover band Venditti “In questa banda di ladri”.