Campolongo: stasera l’elezione di Miss Bar alla Spiaggia

martedì, 18 luglio 2023

Campolongo (Trento) – Riconfermato l’appuntamento con la bellezza e con la sfilata del Concorso Nazionale Miss Italia anche per il 2023, questa sera martedì 18 luglio alle 21:15, sul bellissimo lungolago adiacente al bar Spiaggia località Campolongo, vicino a Baselga di Pinè, per l’elezione di Miss Bar alla Spiaggia (foto edizione 2022).

Anche quest’anno, verrà allestita una passerella sulla riva del lago cercando così un’atmosfera magica e suggestiva, ideale per sfilare e per trascorrere qualche ora con un clima più fresco.

La serata, arrivata alla settima edizione, è stata organizzata da Andrea Dallapiccola titolare del Bar alla Spiaggia in collaborazione con la Soleo Show, e sarà presentata e coordinata, come di consueto, da Sonia Leonardi, Esclusivista Regionale del Concorso Nazione Miss Italia.

Nel tardo pomeriggio, le candidate Miss sfileranno per le vie del centro di Baselga di Pinè dove potranno fare un aperitivo in riva al lago presso il Bar l’Imbarcadero e si presteranno per qualche scatto fotografico. Lo shooting proseguirà poi sulle rive del lago di Brusago.

La ragazza che vincerà il titolo di Miss Bar alla Spiaggia, oltre ad aggiudicarsi il lasciapassare per le Finali Regionali, vincerà un prezioso gioiello offerto dalla Gioielleria Obrelli di Lavis per Miluna, ed inoltre potrà avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della moda ed essere selezionata per uno shooting fotografico. Sul podio saliranno anche altre 5 ragazze che potranno proseguire nel percorso ed accedere alle Finali Regionali, che si terranno a partire dall’8 agosto a Fiera di Primiero, seguono Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto. Radio partner della serata sarà Radio Italia anni 60, radio leader in Regione, da anni al fianco egli eventi più importanti.

Le ragazze saranno curate dallo staff Framesi e dal Salone Idea Kety di Katia Brugnara di Verla, che saprà sicuramente dare utili consigli per valorizzare la loro bellezza.

Le date delle prossime tappe di selezioni provinciali del concorso di Miss Italia per tentare l’accesso alle Finali Regionali saranno: domenica 23 luglio Sarnonico, martedì 25 luglio Canazei, sabato 29 luglio Cortina sulla strada del vino, domenica 30 luglio Pinzolo e domenica 6 agosto Spormaggiore.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto. In questa attesissima serata, voluta dall’Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione.

Se sei una ragazza di età compresa tra i 18 e i 30 anni con nazionalità o cittadinanza italiana, iscriviti gratuitamente al Concorso, o chiedi semplicemente informazioni a info@soleoshow.com oppure chiama lo 0461 239111. Le iscrizioni sono aperte fino a metà agosto.