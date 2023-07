Campionati Italiani Giovanili di ciclismo nel weekend a Darfo Boario

venerdì, 7 luglio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – A Darfo Boario Terme (Brescia) il conto alla rovescia è cominciato: manca sempre meno al nuovo weekend Tricolore. Per il secondo anno consecutivo e per la quinta volta negli ultimi 10 anni, la città termale della Valle Camonica ospiterà sabato 8 e domenica 9 luglio i Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su strada per Esordienti e Allievi maschile e femminile.

Una manifestazione che riunirà tutta l’Italia del ciclismo con numeri davvero molto importanti: il totale degli atleti iscritti è di 759 suddivisi in questo modo tra le diverse categorie: Donne Esordienti 1° anno, 85; Donne Esordienti 2° anno, 93; Donne Allieve, 177; Esordienti 1° anno, 126; Esordienti 2° anno, 132; Allievi, 146 (in allegato gli elenchi).

L’evento, organizzato dall’AS Boario capitanata dal presidente Ezio Maffi, coinvolgerà quindi centinaia di ragazzi e ragazze dai 13 ai 16 anni che arriveranno a Darfo Boario Terme per contendersi i titoli nazionali, con un seguito tra staff e famiglie che muoverà complessivamente oltre 5000 persone.

Un evento rispettoso dell’ambiente. Fedabo Spa SB, società con sede a Darfo Boario Terme, specializzata nell’ottimizzazione di costi e consumi energetici e in tematiche di sostenibilità, è una Energy Service Company (ESCo) che da oltre vent’anni si occupa di gestione dell’energia per le aziende, aiutandole a razionalizzare i consumi e, di conseguenza a ottenere vantaggi economici ed ambientali (https://fedabo.com/). Fedabo Spa SB sarà anche sponsor e partner dei Campionati Italiani Giovanili di Ciclismo su Strada di Darfo Boario Terme.

E’ una manifestazione che muove migliaia di persone e quindi numerosi veicoli e, per questo, uno degli obiettivi dell’organizzazione dell’As Boario in collaborazione appunto con Fedabo è quello di cercare di minimizzare l’impatto delle emissioni di gas serra collegate alla gara, attraverso il calcolo delle emissioni associate e la loro successiva compensazione.

In che modo? Fedabo calcolerà le emissioni di gas a effetto serra causate dalle gare in programma l’8 e il 9 luglio e, successivamente, le compenserà attraverso l’acquisto di crediti di carbonio che scaturiscono nell’adesione a progetti certificati di riduzione delle emissioni finalizzati alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sociale delle comunità in cui vengono svolte queste iniziative.

Katia Abondio, Ceo di Fedabo Spa SB afferma: “Abbiamo aderito con grande entusiasmo e piacere alla possibilità di collaborare con una bella manifestazione come questa, dei Campionati Italiani Giovanili di ciclismo, perché sono un evento che significa anche promozione della salute. È un evento che si svolge sul nostro territorio e per noi sostenere la nostra comunità è qualcosa di importante che ci permette anche di creare nuove relazioni e diffondere i messaggi ed i valori in cui crediamo fortemente, legati anche alla salute e al benessere delle persone. Valori che sono fondamentali per il nostro futuro. Questa poi è una manifestazione sportiva rivolta ai giovani ed ha un significato ancora maggiore perché sono proprio i giovani che se saranno maggiormente sensibilizzati su questi temi potranno garantire un futuro migliore al nostro pianeta e creare uno stile di vita più sano”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 Luglio

DONNE

ore 16.00/18.15 Punzonatura e verifica licenza (Terme di Boario)

ore 18.30 Riunione tecnica (Terme di Boario)

Sabato 8 Luglio

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 8.00 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

ALLIEVE DONNE

ore 13.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 16.30 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Piazzale Einaudi)

MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Terme di Boario)

ore 18.00 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 19.30 Riunione tecnica (Terme di Boario)

Domenica 9 Luglio

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 8.00 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare

Dopo avvenuta partenza seconda gara premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.30 Ritrovo e apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 16.30 Arrivo previsto (Via De Gasperi)

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Piazzale Einaudi)