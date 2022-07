Calcio, il Cittadella in ritiro all’Alpe Cimbra: il programma

lunedì, 25 luglio 2022

Lavarone – L’Alpe Cimbra in Trentino ospita il Cittadella. In ritiro a Lavarone (Trento) la squadra granata si allenerà fino a sabato 6 agosto, il rientro dipenderà poi dal programma del primo impegno ufficiale di Coppa Italia. Una presenza consolidata da molti anni a testimoniare le ottime condizioni che da sempre la squadra trova a Lavarone e che garantiscono sia per strutture sportive sia per accoglienza la giusta ricarica di questi grandi campioni. Anche le squadre giovanili saranno a Lavarone per i rispettivi ritiri.

Un supporto fondamentale per l’organizzazione dei ritiri è svolto dalla Polisportiva degli Altipiani Cimbri che con grande professionalità garantiscono la messa a disposizione delle strutture in perfette condizioni e un’ottima assistenza alle squadre durante gli allenamenti.

“È una grande soddisfazione poter accogliere i ritiri di squadre sportive, il Lecce Calcio e il Cittadella sull’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Lusérn Vigolana – afferma Gianluca Gatti, presidente di Apt Alpe Cimbra -. Da sempre la nostra località è legata al mondo dello sport e dei grandi campioni come dimostrano i grandi eventi sportivi che vi si svolgono sia in estate che in inverno”.

“Per tutti gli appassionati di calcio, ma in generale di sport, la vacanza sull’Alpe è sempre un’occasione per poter vedere da vicino i propri campioni, vedere i propri figli impegnati in camp altamente tecnici – afferma Daniela Vecchiato, direttore di Apt Alpe Cimbra. “Nelle scorse settimane abbiamo ospitato il camp del Leeds, il Folgaria Basket camp, l’under 20 femminile di basket e a fine agosto ospiteremo il Folgaria Fencing camp capitanato dal plurimedagliato Andrea Cassarà”.

Il calendario delle amichevoli che si svolgeranno a Lavarone:

•27 luglio: Cittadella – Bozner FC

•30 luglio: Cittadella – A.C.Trento

•31 luglio: Cittadella – Luparense FC

• 3 agosto: Cittadella – Virtus Vecomp