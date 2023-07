Brunch del 1° agosto sul Furtschellas

venerdì, 21 luglio 2023

Sils – L’Alta Engadina commemora la Festa nazionale del 1° agosto con numerosi eventi. Il programma serale è particolarmente intenso: discorso per il 1° agosto, canto dell’inno nazionale, mettersi in coda per l’abituale cervelat o il pane con raclette, corteo dei lampioni…

Un brunch è la cosa migliore per iniziare in tutta tranquillità e senza stress le celebrazioni della Festa nazionale. Il ristorante La Chüdera sul Furtschellas propone un abbondante brunch, comprensivo di una stupenda vista panoramica sui laghi di Sils e Silvaplana. È un ottimo modo per rilassarsi e rinvigorirsi prima di andare alla grande festa.

ESTATE 2023: Orari d’apertura

Brunch del 1° agosto

Un brunch in tutta tranquillità nel ristorante La Chüdera sul Furtschellas:

martedì, 1° agosto 2023, ore 09.30 – 13.00

Ti piacerebbe assaggiare il «Kaiserschmarrn»?

All’Alpetta si serve la specialità di Jürgen, ovvero l’«Original Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster» (frittata dolce con composta di prugne)! Ogni sabato, musiciste e musicisti intrattengono inoltre i presenti con musica popolare.