Bressanone, la finalissima del concorso Miss Italia Trentino Alto Adige

sabato, 19 agosto 2023

Bressanone (Bolzano) – Sarà ancora la suggestiva piazza Duomo di Bressanone che lunedì 21 agosto, a partire dalle 21 ospiterà per il settimo anno l’importante serata conclusiva del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la collaborazione della Bressanone Turismo Società Cooperativa, del Comune di Bressanone, con il supporto di Sparkasse e la rinomata azienda Duka.

La finalissima, chiude una stagione di numerose sfilate svoltesi nelle più belle e rinomate località della Regione, iniziate a maggio, e che hanno visto un grande numero di ragazze iscritte. Tutte con un unico obbiettivo: divertirsi e tentare di raggiungere una vittoria.

Lunedì 21 agosto, quindi, tra le 34 candidate, verrà eletta Miss Trentino Alto Adige, l’unica ragazza della Regione Trentino Alto Adige che accederà di diritto alla Finale Nazionale, senza passare dalle prefinali.

La giuria, presieduta da Renate Prader, presidente del Consiglio Comunale di Bressanone, e da Mario Cappelletti per Sparkasse, avrà quindi il difficile compito di scegliere la candidata più giusta, più bella, più simpatica, più spigliata. Proprio per questo, le 34 candidate verranno conosciute dalla giuria già nel pomeriggio, con un passaggio a porte chiuse, durante il quale verranno poste loro delle domande per capire meglio anche la loro personalità.

La sfilata, inizierà alla ore 21 e sarà presentata da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice dell’intera kermesse che si dice entusiasta di come è andata la stagione: “Ringrazio di cuore le moltissime località che ci hanno ospitato con il consueto entusiasmo, credendo nelle potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate: Trento, Centro Commerciale Le Valli, Ristorante Johnson & Dipoli Egna, Arco, Pinzolo, Cles, Canazei, Fiera di Primiero, Sarnonico, Andalo, Cortina sulla strada del Vino, Bar alla Spiaggia, Spormaggiore, Folgaria, Lagundo, e Bressanone per la Finalissima”.

Ricco il programma della giornata: le ragazze, curate nel look dallo staff di Framesi con il Salone Hair Studios di Bolzano di Paola Foldi e il Salone Idea Katy di Katia Brugnara di Giovo, sfileranno per le vie del centro per realizzare degli shooting, e seguiranno le prove della sfilata in preparazione della serata.

Non solo bellezza, ma anche spettacolo, musica e moda – Super ospite della serata sarà il pluri campione del mondo di Pole Sport Alex Aufderklam, giovane atleta Altoatesino che si sta facendo strada anche nel fantastico e prestigioso mondo del Cirque du Soleil e che proporrà delle esibizioni di grande impatto.

Per la moda, per vivere la territorialità, la tradizione e la cultura sfileranno in passerella i colorati ed esclusivi capi tirolesi, dello storico negozio Gaby, in Via del Mercato Vecchio.

In passerella anche le proposte dello Store Robe di Kappa, che sfilerà outfit più casual e dinamici per dare un tocco di brio alla serata.

Si esibirà anche il gruppo di ballerine My Way to Dance di Bressanone, che proporrà un vivace pezzo di heels jazz.

Oltre al titolo di Miss Trentino Alto Adige, verranno assegnate anche altre importanti fasce che daranno l’accesso alle prefinali Nazionali: Miss Rocchetta Trentino Alto Adige, Miss Social Trentino e Miss Alto Adige Sudtirol, quest’ultima fascia riservata solo alle ragazze dell’Alto Adige.

Le madrine della serata saranno la sorridente Eleonora Lepore, Miss Rocchetta Italia 2022 e Miss Trentino Alto Adige e la bellissima Michelle De Pinto, eletta Miss Trentino Alto Adige 2022 proprio a Bressanone.

Presenti anche le prefinaliste nazionali del 2022, Isabela Vincenzi, Maria Rosaria Perrotta e Francesca Stenghel.

L’appuntamento resta per lunedì 21 agosto a Bressanone in piazza Duomo alle 21 per la serata conclusiva del tour Miss Italia. In caso di brutto tempo la serata si svolgerà al Forum di via Roma.