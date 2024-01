Breno: tante novità per i dieci anni del Camunia Rally

domenica, 14 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Dieci edizioni sono un bel traguardo per una corsa nata grazie all’intreccio tra la passione di un territorio sportivamente molto fertile e la forza propulsiva del gruppo organizzatore della New Turbomark; dieci edizioni sono un traguardo da celebrare ed è per questo che le novità legate alla corsa bresciana saranno parecchie. Foto @Alquati.

Validità – Dopo i primi anni con validità rallyday, il Camunia Rally era passato a gara Nazionale aprendo le porte alle vetture più potenti: lo scorso anno furono ben trentacinque i bolidi iscritti nella classe regina, la Rally2. Ora arriva l’ennesimo scatto verso l’alto: Aci Sport, grazie anche agli ottimi giudizi espressi dai rigidi Supervisori, ha concesso la validità per la CRZ, la Coppa Rally di Zona che è una delle tappe fondamentali per l’accesso alla finale nazionale del ligure Rally della Lanterna che si correrà in autunno. L’appuntamento in Vallecamonica sarà il secondo dopo il varesino Laghi e prima del bergamasco Prealpi Orobiche di aprile.

Altra validità importante è per la neonata Lombardia Rally Cup, una competizione voluta fortemente dagli Aci di Lombardia e portata avanti anche da organizzatori privati sempre con il sostegno degli AC territoriali. Il contesto contempla un corposo montepremi utile ad incentivare e stimolare anche i concorrenti delle classi minori.

Gara rivoluzionata – Punto fermo della gara resta Breno che sarà, con la sua meravigliosa piazza mercato intitolata al generale Ronchi, sede di partenza e di arrivo come già nel recente passato. Tutto il resto cambierà. Il “compasso” si apre e la sede del quartier generale (direzione gara- centro classifiche e sala stampa) nonché dei riordini e dei parchi assistenza sarà a Darfo Boario Terme grazie ad una nuova e preziosa intesa con gli amministratori comunali.

Anche le prove speciali subiranno uno stravolgimento. Tutte le prove speciali saranno nuove – anche se ancora non si possono svelare – e si correranno tra sabato e domenica. Nella giornata inaugurale si disputeranno due prove spettacolo “cittadine” prima del corposo programma domenicale per un totale di 7 chilometri cronometrati.

Parola agli organizzatori: “Il Camunia è una gara davvero affascinante perché questo territorio vive con la passione del motorsport nel sangue. Siamo felici di poter regalare al pubblico e ai concorrenti un’edizione tutta nuova, ricca di elementi sempre più stimolanti, all’altezza del livello molto alto a cui sono sempre stati abituati” afferma Claudio Zagami. “Non vediamo l’ora che si possano aprire le iscrizioni: lo scorso anno superammo le cento vetture al via: sarà un obiettivo anche per questo 2024!”.