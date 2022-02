Breno: aperte le iscrizioni al Camunia Rally 2022

lunedì, 28 febbraio 2022

Breno – Manca un mese al Camunia Rally e come da prassi, è arrivato il giorno dell’apertura delle iscrizioni, momento cardine per gli organizzatori e per il “popolo dei rally”. La provincia di Brescia è da sempre molto accogliente verso le competizioni automobilistiche e le strade della Vallecamonica racchiudono storie che si perdono nella notte dei tempi. Hanno avuto l’imbarazzo della scelta dunque, gli organizzatori della scuderia New Turbomark e della NTT Rally Event che, come precedentemente comunicato, hanno scelto le speciali di Deria, Astrio e Valsaviore da percorrere nei due giorni di gara. Le iscrizioni che delineeranno l’elenco partenti, chiuderanno mercoledì 16 marzo.

Pirelli mette in palio pneumatici – Se la rivelazione delle prove speciali non è una novità, lo è invece la partnership raggiunta dai promotori con Pirelli, costruttore di pneumatici milanese, che grazie alla collaborazione con Greco Gomme metterà in palio due pneumatici ai vincitori dell’assoluta, del 2 Ruote Motrici e a coloro che primeggeranno nelle classi R2, Rally4, Rally4 aspirate e Rally2. Unica condizione necessaria è quella di acquistare in campo gara almeno altri due pneumatici Pirelli. Questo particolare concorso sarà esteso anche alle altre gare non titolate organizzate e coorganizzate da New Turbomark e NTT: Valle Imagna, 2 Laghi, Natale a Taormina e Rubinetto, quest’ultima organizzata da Pentathlon Motor Team.

Anche Freem ha stretto un accordo con gli organizzatori: fornirà l’abbigliamento ufficiale della stagione. Sul sito della New Turbomark sarà possibile acquistare il merchandising anche per gli appassionati del pubblico che potranno così avere la felpa, la polo o la t-shirt griffata con la propria gara preferita.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di gara www.camuniarally.it.