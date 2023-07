Bondone: torna il Challenge Internazionale della Montagna

lunedì, 3 luglio 2023

Monte Bondone (Trento) – Forte dei positivi riscontri raccolti al termine della passata edizione, il Challenge Internazionale della Montagna conferma la formula proposta per la prima volta nel 2022 e l’8 e il 9 luglio prossimi proporrà una doppia scalata al Monte Bondone, con la seconda giornata di gara che ricalcherà esattamente il finale della tappa del Giro d’Italia del 23 maggio scorso (foto Pegasomedia Raffaele-Merler).

A sfidarsi, in quell’occasione, furono i big del ciclismo mondiale, con la splendida vittoria del portoghese Joao Almeida. Alla classicissima organizzata dal collaudato staff del Gruppo Sportivo Marzola, in collaborazione con l’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, i protagonisti saranno invece gli amatori, che torneranno ad animare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate delle due ruote.

Sabato 8 luglio i concorrenti si confronteranno lungo le rampe della mitica «Salita Charly Gaul», dalla Piazza di Piedicastello fino a Vason, mentre domenica 9 luglio si replicherà raggiungendo la sommità della montagna simbolo del capoluogo trentino affrontando la «Salita Tre Cime», da Aldeno fino alla Capanna Viote, ovvero la stessa affrontata nel maggio scorso dalla corsa rosa.

Nella prima giornata la sfida tra grimpeur andrà in scena lungo i 19 chilometri dell’ascesa resa celebre dall’impresa di Charly Gaul al Giro d’Italia del 1956. La gara prenderà il via alle 9 dalla Piazza di Piedicastello, con arrivo ai 1654 metri di Vason. La salita presenta una pendenza media del 7,5%, con transiti da Montevideo, Sardagna, Candriai e Vaneze, a precedere il tratto conclusivo verso la zona d’arrivo.

Domenica 9 luglio, invece, il teatro di gara sarà la «Salita Tre Cime». Lo start verrà dato sempre alle 9, ma ad Aldeno, e i chilometri da percorrere saranno 22, con transito da Cimone e Garniga e l’arrivo posto nell’accogliente zona di Capanna Viote.

Il Challenge Internazionale della Montagna è aperto a tutti gli amatori Acsi, Fci ed enti in regola con il tesseramento per l’anno 2022. Da regolamento sono previste dodici categorie, per fasce d’età. Dieci sono al maschile, ovvero Debuttanti, Juniores, Senior 1, Senior 2, Veterani 1, Veterani 2, Gentleman 1, Gentleman 2, Super Gentleman A e Super Gentleman B. Per la prova femminile, invece, sono previste due categorie, ovvero Donne A e Donne B.

Le premiazioni, riservate ai primi cinque classificati di ogni categoria e alle prime tre società, si svolgeranno alle ore 11.45, sabato all’Hotel Montana di Vason (dove i vincitori avranno l’onore di vestire la maglia di campione del Challenge Internazionale della Montagna) e domenica alla Capanna Viote. Come lo scorso anno, ci sarà inoltre una maglia celebrativa per i vincitori della combinata Charly Gaul-Tre Cime.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a mercoledì 6 luglio, con relativi dettagli e regolamento disponibili sul sito web della società organizzatrice www.gsmarzola.it. La quota da versare sarà comprensiva di «buono pasta omaggio» per tutti gli atleti (con prezzo speciale riservato anche a familiari e accompagnatori degli atleti), nonché di microchip per la rilevazione dei tempi, e avrà un costo di 20 euro per ogni singola gara e di 30 euro per chi intendesse partecipare a entrambe le prove.

Lo scorso anno s’imposero il friulano Andrea Calza nella prima giornata di gara (con il tempo di 58’24”) e il trentino Andrea Zamboni nella seconda (in 58’46”), con Calza primo classificato nella graduatoria combinata. Al femminile, invece, ci furono gli acuti delle trentine Annalisa Adami nella prova inaugurale (1h15’28” il suo riscontro cronometrico) e Carlotta Uber nella seconda (1h14’49”). Uber s’impose anche nella classifica combinata della due giorni.