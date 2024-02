Bondone, a luglio la quarta tappa di “Hike & Fly Italian League”

venerdì, 23 febbraio 2024

Bondone (Trento) – A luglio arriva a Bondone la quarta tappa di “Hike & Fly Italian League“. Per la prima volta, il 6 o 7 luglio 2024 (saranno le condizioni del vento a decidere in quale dei due giorni), Hike & Fly Italian League “plana” con una delle cinque tappe in Valle del Chiese. Il format prevede la salita fino all’Alpo di Bondone, per poi lanciarsi a sorvolare uno dei borghi più belli d’Italia e atterrare a Idroland, sulle rive dell’omonimo lago Bandiera Blu.

Durante l’estate 2024, arriverà in Valle del Chiese Hike & Fly Italian League, un circuito di competizioni, organizzato da H&F Italia, composto da 5 eventi che si terranno in alcune località top in Italia per il volo in parapendio.

L’Hike and Fly, ovvero camminare e volare, consiste nel salire a piedi con in spalla tutta l’attrezzatura per poi decollare e vivere l’emozione del volo associata al trekking, in una combinazione davvero speciale. In buona sostanza la risalita con le proprie forze non è più un onere possibilmente evitabile, ma diventa parte fondamentale ed essenziale dello sport, in quanto, lo scopo dell’hike & fly, è quello di vivere la montagna a 360°: terra, roccia e cielo.

Lo scopo dell’associazione Hike &Fly Italia ASD, punto di riferimento dell’Hike & Fly Italiano, è quello di far conoscere questo sport organizzando e coordinando competizioni, preparando delle formazioni per i piloti sia professionisti che amatoriali, predisponendo attività associative e divulgando la cultura e la sicurezza nella pratica di questo sport.

La competizione è organizzata, appunto, da Hike &Fly Italia ASD, in collaborazione con FIVL, l’associazione nazionale italiana di volo libero, con l’associazione Trentino Adventure che promuove il volo in loco e con il supporto del Comune di Bondone e dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

La quarta tappa, che si terrà il 6 o il 7 luglio, vedrà il lancio da Bondone, una meta sempre più gettonata negli ultimi anni sia da piloti italiani che stranieri, e l’atterraggio a Idroland Fly Zone sul Lago di Idro, lago insignito della Bandiera Blu.

Un volo che sorvolerà Bondone, uno dei borghi più belli d’Italia che ben si presta, per l’offerta turistica che offre, alla nuova modalità di partecipazione all’evento: la camminata di compagnia. Infatti una delle principali novità di questa edizione di Hike & Fly Italian League sarà quella di permettere l’iscrizione, oltre alle due categorie tradizionali “Fun” e “Sport”, anche a piloti che non si sentono di gareggiare ma che vogliono partecipare in modo amatoriale e non competitivo, godendo dei luoghi dove si svolgerà l’evento.

In estate, infatti, Bondone è la destinazione ideale per una vacanza di sport all’aperto. Sul lago di Idro, ad esempio, si possono praticare molti sport d’acqua, dalla canoa al kitesurf, oppure si possono effettuare passeggiata tra le due spiagge della sponda trentina del lago, collegate da una passerella in legno che attraversa il Biotopo del Lago di Idro, rifugio di tante specie diverse di uccelli, acquatici e non.

A due passi dal borgo, in località Baitoni, c’è la ciclabile della Valle del Chiese, un’immersione salutare nella natura e nella cultura delle Giudicarie.