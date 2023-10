Boario Terme, i sapori e gusti dell’autunno al Gelatissimo

giovedì, 12 ottobre 2023

Boario Terme (Brescia) – Al “Gelatissimo” di Boario Terme si scoprono i sapori e le tradizioni dell’autunno con gusti di gelati legati alla stagione. Quest’anno la produzione nel laboratorio del “Gelatissimo” è stata arricchita con frutti dell’autunno, in particolare noci e nocciole marroni, tipiche castagne della Valle Camonica, miele di castagno e ancora melagrana, fichi e tartufo.

“Il clima di queste ultime giornate con temperature estive – racconta Pietro Andreoli, titolare del “Gelatissimo” in via De Gasperi a Boario Terme – invita ad uscire e anche ad ottobre abbiamo registrato un grande interesse per i nostri prodotti sia da parte di residenti della Valle Camonica sia da turisti che frequentano la nostra valle”.

Qualità, prodotti artigianali legati al territorio camuno, sono queste le carte vincenti del “Gelatissimo” e i segreti li svela il titolare: “Il gelato – racconta Pietro Andreoli – è un prodotto richiesto, noi ad ogni stagione proponiamo prodotti innovativi e locali che sono molto graditi alla nostra clientela”. “Inoltre – prosegue -quest’estate abbiamo partecipato a manifestazioni in città e in valle, proponendo l’ampia gamma di prodotti, cercando di soddisfare tutte le esigenze”. Nel prossimo weekend il “Gelatissimo” legherà la sua attività alla manifestazione Pan Ner e gusti dei gelati saranno immersi nella tradizione delle Valle Camonica.

L’attività del “Gelatissimo” proseguirà fino ai primi di novembre, quindi ci sarà la chiusura annuale, per poi riaprire a fine novembre.

di A.P.