Boario ricorda i caduti della Divisione Acqui: la celebrazione

Boario Terme (Brescia) – Celebrazioni per l’80esimo anniversario dell’eccidio nelle isole greche di Cefalonia, Corfù, Zante e i 23 caduti della Valle Camonica a Boario (Brescia).

Il programma prevede oggi – domenica 12 novembre – alle 9 il ritrovo presso il piazzale del centro congressi a Boario, alle 9:30 il corteo verso il monumento alla Divisione Acqui, alle 9:45 alzabandiera, discorso ufficiale del presidente provinciale della Divisione Acqui Celestino Violini, deposito corona alloro ai caduti, alle 11 Santa Messa nella chiesa Santa Maria delle Nevi e alle 12:30 pranzo al Castellino.

L’Esercito Italiano durante la seconda guerra mondiale, tra il 12 ed il 26 settembre del 1943, subì la perdita di migliaia di soldati italiani della Divisione Acqui, dislocata in Grecia, nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù. Dopo l’8 settembre 1943 il presidio tedesco dell’isola intimò all’Acqui di arrendersi. Il comandante non solo rifiutò la resa, ma il 14 la intimò ai tedeschi. La risposta fu un violento attacco aereo alle postazioni italiane, contro le quali fu sferrata una violenta offensiva di mezzi corazzati.

Pur combattendo con valore, gli italiani, inferiori per armamento e privi di protezione aerea, il 22 chiesero la resa, dopo avere perduto 55 ufficiali e oltre 3.000 militari.

I tedeschi, dopo la resa, fucilarono 4.800 soldati e 341 ufficiali, compreso il comandante della divisione. Altri 2.000 militari persero la vita, per l’affondamento della nave, mentre erano trasportati sulla terraferma.

La cerimonia odierna a Boario è promossa dal Comune di Darfo Boario, la Comunità Montana di Valle Camonica e l’Associazione Nazionale Divisione Acqui sezione di Brescia e con la partecipazione di associazioni e gruppi combattenti.