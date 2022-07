Boario: Noche latina, il 23 luglio speciale serata al Gelatissimo

lunedì, 18 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Una serata speciale a suon di musica, paiella e sangria: è la “Noche latina“. Sarà speciale la serata di sabato 23 luglio al “Gelatissimo” di Boario Terme (Brescia). Il titolare dell’esercizio, punto di ritrovo privilegiato per residenti e turisti, ha organizzato un evento nel cuore dell’estate. “E’ un periodo caldo, le persone hanno voglia di uscire alla sera – racconta Pietro Andreoli, titolare de “Il Gelatissimo” – così abbiamo pensato a qualcosa di speciale con tanta musica”.

All’esterno dell’esercizio sarà allestito uno spazio per l’evento, collocate delle poltroncine e si potrà partecipare e assistere alla serata latino americana. Un’occasione per giovani e famiglie. “Noche latina“, con paiella e sangria, è in programma sabato 23 luglio, con inizio alle 20:30, con musica e balli, animata della scuola di ballo e ritmo “Caribe“. Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione, chi è interessato potrà farlo entro il 21 luglio al: 0364534931.

Il Gelatissimo è facilmente raggiungibile e in questi mesi ha ampliato l’offerta di gelati. Nelle scorse settimane le prelibatesse del “Gelatissimo” sono state assaggiate alla Notte Gialla di Cedegolo e al Parco dei Balocchi alle Terme, con il gelato “Titti“, che è andato a ruba. Ora il nuovo appuntamento: “Noche latina” arricchirà il prossimo sabato sera a Boario Terme.