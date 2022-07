Boario: Matteo e Giorgia eletti Mister e Miss Terme 2022

domenica, 17 luglio 2022

Boario Terme – Matteo Dall’Osto, 22 anni, di Pian Camuno (Brescia) e Giorgia Donati, 18 anni di Darfo Boario Terme (Brescia) sono stati eletti “Mister e Miss Terme”, al termine di una emozionante e spettacolare serale nel parco delle Terme. La serata è stata da Adelino Ziliani, con al fina fianco Antonella Fiordelisi e Fabio Mancini come ospite d’onore. Presenti il sindaco Dario Colossi e l’assessore Dada.

La manifestazione ha riportato anche nel grande mondo del fashion e dell’advertising il nome, il logo, la bellezza della Terme di Boario e del Parco, storico contenitore che ha accolto, in oltre 100 anni di vitalità, il meglio degli anni che stavano trascorrendo con le mode del momento. Ben 9 ragazzi e 8 ragazze, provenienti dalla Valle Camonica e dalle vicine province di Brescia e Bergamo, hanno partecipato alla serata e sono stati gli interpreti dell’edizione numero 10 di “Mister e Miss Terme”.

Come ricordato da Adelino Ziliani, davanti a numeroso pubblico presente – in questi 10 anni sono arrivati a Boario (Brescia), per confrontarsi e decidere anche un poco sul loro futuro, oltre 320 ragazzi, donne e uomini, tutti molto giovani e tutti ricchi di speranza nel loro futuro. Di essi, alcuni hanno trovato occupazione nel mondo della Moda in generale, altri in settori più di nicchia come bloggers, specialisti dell’immagine, speakers radiofonici e televisivi, presentatori ed attori.

Altri hanno capito che la loro strada poteva essere diversa e, una volta archiviata la bella esperienza, si sono dedicati con impegno ad attività per costruire un loro futuro.

“Mister e Miss Terme” ha attributo premi specifici e speciali, tramite le Aziende del territorio, che offrono il titolo e iniziano un dialogo anche lavorativo con chi le indossa. Si tratta dunque, di un’ulteriore e immediata possibilità per tutti i partecipanti al concorso che, al termine della cerimonia, hanno già un primo importante incontro con manager interessati a future collaborazioni.

“Mister e Miss Terme” nei volti dei due vincitori – Matteo Dall’Osto e Giorgia Donati individua i volti simbolo delle Terme di Boario che accompagneranno le iniziative di intrattenimento, le campagne di comunicazione e gli eventi fino alla prossima edizione del Concorso.

Al termine della premiazione, la serata è proseguita con l’intrattenimento a cura di Emp Events, società leader dell’organizzazione di eventi, che ospiterà i VINAI, duo internazionale che negli anni ha calcato i migliori palcoscenici mondiali.