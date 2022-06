Boario, l’estate alle Terme dal Parco dei Balocchi alla Spa: quante proposte

lunedì, 6 giugno 2022

Boario Terme – Entra nel vivo la stagione alle Terme di Boario (Brescia). Tanti gli eventi in calendario, oltre al consueto programma settimanale, e tra questi spicca il Parco dei Balocchi

PARCO DEI BALOCCHI

Il grande Parco delle Terme ospita domenica 19 giugno l’evento atteso da famiglie e bambini: il Parco dei Balocchi (nella foto l’edizione 2019).

Si tratta di una giornata interamente dedicata al mondo dei bambini e ragazzi con una continua proposta di iniziative e attività iniziando dalla colazione gratuita, quindi una serie continua di proposte che vanno dalla caccia al tesoro con i super eroi, trucca bimbi, spettacoli, giochi e musica. Nel parco sarà possibile anche per mamme e papà (ma anche nonni e zii) intrattenersi con le proposte dei prestigiosi espositori che accompagnano le iniziative di intrattenimento. Ingresso gratuito per tutti: dalle 9 alle 19

CURE D’ESTATE

La direzione sanitaria delle Terme di Boario ha strutturato uno speciale percorso di recupero dopo i lunghi mesi della pandemia e il periodo invernale con la proposta di cicli di cure inalatorie (aerosol, inalazioni, docce nasali, insufflazioni endotimpaniche) La terapia idropinica (fruibile anche nel parco) è utile complemento con effetto depurativo e detossificante noto da studi clinici ed esperienze condotte su migliaia di pazienti.

I clienti che effettuano già cure con SSN o a pagamento e soggiornano in albergo potranno effettuare la cura idropinica con il prezzo scontato: 1 settimana a 20 euro e 2 settimane a 35 euro

Per tutti gli altri clienti che vogliono fare la cura idropinica a pagamento per i mesi di giugno, luglio e agosto i prezzi sono i seguenti: 1 settimana + ingresso giornaliero + visita medica – 50 euro

2 settimane + ingresso giornaliero + visita medica0 – 80 euro.

PERCORSO SPA FERIALE A 21 EURO

Dal lunedì al venerdì, per tutti i cittadini e proprietari di seconde case residenti nei comuni della Valle Camonica e lago d’Iseo (oltre 50 in totale) convenzionati con le Terme di Boario per l’estate 2022, viene riservato un trattamento del tutto speciale nella Spa delle Terme per il percorso benessere della durata di 3 ore a partire dalle ore 12.30.

L’ingresso sarà suddiviso su 3 diverse fasce orarie 12:30–15:30–18:30, al costo di 21 euro anziché 30 euro

Resta sempre disponibile l’ingresso festivo di 4 ore a 40 euro, nei giorni di sabato e domenica.

COLAZIONE DI LAVORO AL RIZZI

L’Hotel Rizzi Acqucharme ha strutturato una speciale Smart Weekend che prevede il soggiorno. Il ristorante dell’Hotel Rizzi Aquacharme riserva trattamenti e condizioni vantaggiose per colazioni di lavoro a partire dalle 12:30 per aziende, studi professionali, dipendenti, gruppi di lavoro ed in generale per chi, operando sul territorio, intende avere una breve pausa pranzo con ottimo trattamento, in ambiente riservato ed elegante, con menù locale e nazionale. Info e prenotazioni: 0364 531617.