Boario: caccia al tesoro, giochi, musica e gelato Titti al parco dei Balocchi

domenica, 19 giugno 2022

Boario Terme – Una giornata speciale – quella odierna, domenica 19 giugno – alle Terme di Boario (Brescia): dalla mattinata è scattato il Parco dei Balocchi con una colazione gratuita e tante attrazioni e nel pomeriggio la caccia al tesoro nel parco con i Super eroi, spettacoli, giochi e musica. Sono presenti numerosi espositori e i trucca bimbi. Tra le attrattive della giornata la Festa del Gelato, in onore dell’80esimo anniversario di Titti (il più famoso canarino cartoon del mondo) dove si potrà gustare il gelato “Titti”, preparato in esclusiva da Pietro Andreoli del Gelatissimo.

Le Terme di Boario, con la collaborazione di PromAzioni360 di Loretta Tabarini, tornano a proporre la tradizionale festa dedicata ai bambini e alle loro famiglie nella splendida location del secolare Parco delle Terme di Boario.

L’obiettivo è, come sempre, di accogliere quanti più bambini possibile, omaggiandoli con dolci, giochi, gadget forniti dalle aziende e sponsor e proponendo un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Padre Rinaldo, missionario in Congo e curatore del progetto “Costruzione casa salute e maternità” dimostrando in questo modo che il parco delle Terme di Boario è il Parco dei Bambini.

Durante la giornata momenti di ginnastica e danza delle scuole più famose del territorio, dove il pubblico potrà partecipare gratuitamente agli workshop e ancora laboratori per bambini per realizzare dei fiori colorati o piccoli oggetti e ciondoli con la tecnica del Dyamond paintyng o con i bottoni riciclati oppure ancora diventare pasticceri e preparare deliziosi dolcetti a freddo o sentirsi uomini preistorici e costruire archi e frecce.

Inoltre sarà possibile visitare la mostra Heart, presso la biblioteca delle Terme.

L’evento “Il Parco dei Balocchi” è diventato negli anni la festa storica delle famiglie ed i bambini dei Comuni delle Valle Camonica, della Val di Scalve e del lago d’Iseo, Sebino Bresciano e Bergamasco. L’ingresso al Parco delle Terme e all’evento è gratuito