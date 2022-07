Boario: 12 ragazzi e 13 ragazze in gara a Mister e Miss Terme

giovedì, 14 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Ben 12 ragazzi e 13 ragazze, provenienti dalla Valle Camonica e dalle vicine province di Brescia e Bergamo, sono gli interpreti dell’edizione numero 10 di “Mister e Miss Terme”, la manifestazione che ha riportato anche nel grande mondo del fashion e dell’advertising il nome, il logo, la bellezza della Terme di Boario e del Parco, storico contenitore che ha accolto, in oltre 100 anni di vitalità, il meglio degli anni che stavano trascorrendo con le mode del momento.

EVENTO TOP – In questi 10 anni sono arrivati a Boario (Brescia), per confrontarsi e decidere anche un poco sul loro futuro, oltre 320 ragazzi, donne e uomini, tutti molto giovani e tutti ricchi di speranza nel loro futuro. Di essi, alcuni hanno trovato occupazione nel mondo della Moda in generale, altri in settori più di nicchia come bloggers, specialisti dell’immagine, speakers radiofonici e televisivi, presentatori ed attori.

Altri hanno capito che la loro strada poteva essere diversa e, una volta archiviata la bella esperienza, si sono dedicati con impegno ad attività per costruire un loro futuro. Nessuno è rimasto per strada, perché ad ognuno il concorso ha infuso una robusta dose di energia positiva e di coraggio nell’affrontare prima di tutto sé stessi, quindi una Giuria severa, e infine anche un pubblico vasto e diversificato. Insomma, hanno saputo mettersi in gioco, arrivando ad individuare cosa sarebbe stato meglio per la propria vita. Anche in questo, il Mister e Miss Terme ha un merito non secondario, aiutando giovani e giovanissimi a capirsi e a capire cosa può essere meglio per loro in questa specifica fase della propria vita.

SIMBOLO DELLE TERME – “Mister e Miss Terme”, poi, attribuisce premi specifici e speciali, tramite i quali le Aziende che offrono il titolo iniziano un dialogo anche lavorativo con chi le indossa. Si tratta dunque, di un’ulteriore e immediata possibilità per tutti i partecipanti al concorso che, al termine della cerimonia, hanno già un primo importante incontro con manager interessati a future collaborazioni.

“Mister e Miss Terme” nei volti dei due vincitori individua i volti simbolo delle Terme di Boario che accompagneranno le iniziative di intrattenimento, le campagne di comunicazione e gli eventi dal prossimo 17 fino alla prossima edizione del Concorso.

LA SERATA – La serata di sabato 16 luglio sarà condotta, come da 10 anni a questa parte, da Adelino Ziliani, ospite e anfitrione perfetto che ha saputo dare al Parco il tono ed i contenuti della “Piazza” di tutta la Valle Camonica. Con lui ci sarà Antonella Fiordelisi e Fabio Mancini come ospite d’onore

Al termine della premiazione, la serata continuerà con l’intrattenimento a cura di Emp Events, società leader dell’organizzazione di eventi, che ospiterà i VINAI, duo internazionale che negli anni ha calcato i migliori palcoscenici mondiali.

I CONCORRENTI, ETA’ E PROVENIENZA

1 Mbaye Diaw 25, MANERBIO (Brescia)

2 Mattoeo Stefani 19 LOSINE (Brescia)

3 Ermes Faccoli 34 CHIARI (Brescia

4 Enrico Taboni 21 BRENO (Brescia)

5 Matteo Dall’Osto 22 PIAN CAMUNO (Brescia)

6 Elion Mehmetaj 30 CALCINATO (Brescia)

7 Christian Hristu 23 SCANZOROSCIATE (Bergamo)

8 Yuri Mondinini 26 GIANICO (Brescia)

9 Umberto Poiatti 22 GIANICO (Brescia)

10 Christian Rinaldi 23 PISOGNE (Brescia)

11 Matteo Calonghi 23 BRESCIA

12 Andrea Elmetti 24 NIARDO (Brescia)

1 Francesca Manenti 24 PARATICO (Brescia)

2 Chiara Pedretti 19 COSTA VOLPINO (Bergamo)

3 Claudia Spatti 22 PISOGNE (Brescia)

4 Nicole Possessi 20 ROGNO (Bergamo)

5 Valentina Pegurri 24 SOVERE (Bergamo)

6 Greta Lazzaroni 21 TAVERNOLA BERGAMASCA

7 Camilla Garattini 20 DARFO BOARIO TERME (Brescia)

8 Daniela Agaston 17 CLUSONE (Bergamo)

9 Nicole Guizzetti 22 PIANBORNO (Brescia)

10 Rossella Sacristani 23 DARFO BOARIO TERME (Brescia)

11 Jessica Chanel Grigolato 19 OSPITALETTO (Brescia)

12 Giorgia Donati 18 DARFO BOARIO TERME (Brescia))

13 Sofia Genesini 21 MALEGNO (Brescia)

Antonella Fiordelisi – Influencer e schermitrice italiana nasce a Salerno il 14 marzo 1998. Inizia da giovanissima ad usare i social ed attualmente, su Instagram, è seguita da 1 milione e 200mila followers.

Nel 2013, a 15 anni, Campione d’Italia a squadre di B1 spada per la promozione in A2 (come titolare).

Nel 2014 viene eletta miss Granata (della squadra Salernitana promossa in serie B) e si classifica 2^ alla manifestazione nazionale di Miss Tifosa più bella d’Italia. Bronzo al Campionato nazionale 2017 spada femminile di categoria, di conseguenza convocata negli Azzurrini, ovvero nella Nazionale Giovani di spada con i quali è stata in ritiro presso il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle (RM).

Ha partecipato a varie competizioni Europee negli anni 2014 e 2015 come Under 17 (in Germania, Francia e Austria) e Coppe del Mondo Spada Under 20 nel 2016 (in Francia e in Italia). Ad altre Coppe del Mondo ha partecipato nel 2017 (a Lauphem in Germania e Lussemburgo).

Influencer molto attiva sui social (1.2 milioni di followers), è stata, nel 2017, protagonista di una vicenda in cui era coinvolto il calciatore Gonzalo Higuain. Ospite in varie trasmissioni televisive, in particolare è stata ospite insieme al nuotatore Gabriele Detti e al calciatore Matri alla Domenica Sportiva del 12/03/2017, e ha partecipato ad una serata per beneficenza alla trasmissione “Avanti un altro pure di sera” condotta da Paolo Bonolis in squadra con Nike Rivelli e Giulia De Lellis andata in onda in prima serata su Canale 5 l’8 giugno 2017.

Sempre come ospite Vip ha partecipato a due puntate, sempre per beneficenza, di “Caduta libera”. Ospite anche a Domenica Live, dove è andata in onda anche una registrazione su una sua giornata tipo (allenamenti, casa e social!). Il 25 novembre 2019 è stata ospite anche a Live – non è la d’Urso, in diretta su Canale 5.

Ha partecipato come ospite della trasmissione sportiva Tiki Taka su Italia1 condotta da Piero Chiambretti, nelle puntate del 15/02/2021, 01/03/2021, 24/05/2021 e 22/11/2021.

A settembre ha affiancato in studio Enrico Papi nella trasmissione “Scherzi a parte” su Canale 5, come Papi-girl (il cui compito era girare delle candid camera con gente comune) nelle puntate del 19/09/2021 e del 17/10/2021 .

Con RadioKissKiss in diretta dall’8 all’11 febbraio 2022, anche sul canale digitale 158, è stata protagonista del programma “Love factor” in cui spiegava le caratteristiche del vero amore, in prossimità di San Valentino, alle ore 8.20 (all’interno del “Pippo pelo Show”) e alle 17.20 (all’interno de “I Corrieri”).

Testimonial della Polizia di Stato per la campagna itinerante “Una Vita da social” (partita nell’ambito della manifestazione “Montecitorio a Porte Aperte” alla presenza dell’allora presidente della Camera On. Laura Boldrini) in cui il 4 aprile 2017 ha spiegato (insieme al Questore di Salerno) agli studenti delle Scuole Secondarie della Campania i rischi di un uso scorretto dei social (in Campania unica tappa del Truck multimediale della Polizia era Battipaglia, prov.SA). E’ stata scelta per questa iniziativa in quanto esempio di comportamento nel non inviare a nessuno foto intime o private

Il Tg Sport Mediaset del 21 dicembre 2019 l’ha indicata come atleta italiana più seguita su Instagram, superando perfino Federica Pellegrini

Per il 2021, considerando anche gli atleti maschi, risulta al 31° posto nella classifica degli sportivi più seguiti su Instagram (1° posto Valentino Rossi – 30° Bebe Vio, fonte: Osservatorio Social Vip ripreso anche da GPone.

Ha preso parte, nel 2018, nel ruolo di protagonista (Silvia), alla web-serie “5 to Succeed” finanziato dall’Unione Europea su progetto Erasmus (www.imdb.com).

Ha partecipato, nella parte di se stessa, al film “Passpartù Operazione doppio zero”, a fianco di Maurizio Mattioli, regia di Lucio Bastolla, uscito nelle sale cinematografiche il 18/07/2019. Red Carpet Cinema Venezia 2020 e 2021. Red carpet Cinema Roma 2020.

Il 21 giugno 2019 è uscito il suo primo singolo “Dindan” presente su YouTube e Itunes, che vuole essere un’incitazione ai giovani a non arrendersi mai.

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi della Campania (già Seconda Università di Napoli), in data 20/12/2019 con la votazione di 95/110. La tesi di laurea ha trattato i reati nell’ambiente “social”, in particolare il “revenge porn”.