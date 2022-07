Basket, Germani Brescia in ritiro a Ponte di Legno: il programma

giovedì, 14 luglio 2022

Ponte di Legno – La Germani Brescia a Ponte di Legno (Brescia), un appuntamento che si rinnova. A tre anni esatti dall’ultima tappa in Alta Valle Camonica, Pallacanestro Brescia torna a scegliere la località dalignese come sede del proprio ritiro estivo, come avvenuto nelle quattro stagioni consecutive comprese tra il 2016 e il 2019.

Dopo essersi radunata a Brescia dopo la prima metà di agosto, la squadra allenata da coach Alessandro Magro si sposterà a Ponte di Legno a partire da lunedì 29 agosto e ci resterà fino a domenica 4 settembre, approfittando della collaborazione di due partner strategici, il Centro di Formazione Professionale ‘Giuseppe Zanardelli’, partner di Pallacanestro Brescia, e di Slingofer, Silver Sponsor del club biancoblu e Top Sponsor del training camp.

Presso la sede del CFP Zanardelli di Ponte di Legno, dunque, i giocatori cercheranno di rendere il più produttivo possibile il periodo di preparazione agli impegni che attendono la squadra nel corso di una stagione che, complice il ritorno di Brescia in EuroCup, si preannuncia lunga e ricca di impegni.

Come accaduto in passato, la Germani potrà svolgere i propri allenamenti nella palestra collegata direttamente alla struttura, senza la necessità di dover affrontare spostamenti di alcun genere. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario degli allenamenti che la squadra sosterrà in Valle Camonica, con l’indicazione delle sedute che saranno aperte al pubblico.

Coloro che vorranno essere a contatto con la squadra durante il training camp avranno una ghiotta occasione domenica 4 settembre, giornata in cui si svolgerà la consueta Festa in Piazza, promossa in collaborazione con la Pro Loco di Ponte di Legno. Giocatori, allenatori e dirigenti della formazione biancoblu saranno presenti in Piazza XXVII Settembre, dove si svolgerà la presentazione della squadra e dove tutti i supporters della Germani potranno scattare foto e farsi firmare autografi.

Collegato alla presenza della Germani a Ponte di Legno, nel weekend compreso tra sabato 3 e domenica 4 settembre si svolgerà la quarta edizione di One Camp, il mini-camp estivo destinato a 26 giovani atleti che avranno anche la possibilità di confrontarsi durante le attività con i membri dello staff tecnico e con alcuni giocatori di Pallacanestro Brescia.

Tutti gli eventi che saranno organizzati in occasione del ritiro della Germani Brescia sono stati promossi con il patrocinio del Consorzio Adamello Ski Pontedilegno-Tonale, del Comune di Ponte di Legno e della Pro Loco di Ponte di Legno.