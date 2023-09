Assoluti d’Italia di Enduro: gran finale a Darfo Boario e Piancogno

martedì, 5 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Sono stati presentati in municipio a Darfo Boario Terme, alla presenza del presidente del Moto Club Sebino Costante Bontempi, del sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi e del vicesindaco di Piancogno Orietta Zeziola, gli Assoluti d’Italia e Coppa Italia di Enduro che terranno banco sabato 9 e domenica 10 settembre.

E’ l’ultima prova della stagione 2023 che assegnerà i titoli tricolori ed è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Gli Assoluti a Darfo Boario sono organizzati dal Moto Club Sebino, con il presidente Costante Bontempi e uno staff collaudato per le precedenti edizioni organizzate in Valle Camonica.

“Le due giornate di gara a Darfo Boario Terme, città dove abbiamo fatto due Assoluti nel 2004 e 2020 – spiega Costante Bontempi (nel video) – e sarà così articolata: prova speciale in linea al Castagneto di Darfo Boario; la prova speciale estrema in piazza Mercato a Darfo Boario; la prova speciale fettucciato al meleto di Piancogno, prova speciale campo cross Attola a Darfo Boario e prova speciale Extrema 2 al Castellino di Darfo Boario”.

Il sindaco di Darfo Boario Terme, Dario Colossi, sottolinea: “La nostra città sarà una palestra a cielo apertoe gli appassionati avranno la possibilità di ammirare i loro campioni in un contesto sportivvo unico. per tre giorni sarà una piacevole pacifica invasione di motociclisti che sapranno creare un’atmosfera eccezionale”.

Il vicesindaco di Piancogno, Orietta Zeziola: “ Piancogno ha accolto con grande entusiasmo la scelta della federazione di affidare l’ultima e decisiva gara a Darfo Boario, con una prova a Piancogno: sarà un fine settimana speciale e anche l’occasione per ricordare i risultati ottenuti dai nostri piloti, Osvaldo e Walter Armanni, Nicolas Pellegrinelli e ora Andrea Gheza in grandi eventi nazionali e internazionali”.

PROGRAMMA ASSOLUTI D’ITALIA e COPPA ITALIA DI ENDURO DARFO BOARIO-PIANCOGNO

Paddock – Centro Congressi di Darfo Boario Terme

Area training Giovedì 7 dalle 13 alle 17

Area training Venerdì 8 dalle 10 alle 12

Iscrizioni e punzonature Venerdì 8 Settembre dalle 13 alle 16:45

Prova Speciale Extrema Venerdì 8 in piazza Mercato dalle 18

Partenza Sabato 9 alle 8:30 4 giri di gara da 1h e 45 minuti circa

Partenza Domenica 10 alle 8:30 con 4 giri Assoluti e 3 giri Coppa Italia

Piloti partecipanti circa 160

1^ Prova Speciale In Linea In Darfo Boario Terme ( Castagneto )

2^ Prova Speciale Extrema in Darfo Boario Terme ( Piazza Mercato )

3^ Prova Speciale Fettucciato a Piancogno ( Meleto )

4^ Prova Speciale Campo Cross Attola in Darfo Boario Terme

5^ Prova speciale Extrema 2 a Darfo Boario Terme ( Castellino )

Arrivo e premiazioni alla partenza – Centro Congressi di Darfo Boario Terme – domenica alle 17.

di An. Pa.