Artogne, a Pasquetta torna la Tre Campanili: il programma

sabato, 30 marzo 2024

Artogne (Brescia) – A Pasquetta torna la Tre Campanili, giunta alla 45esima edizione, gare tre le strade e sentieri di Artogne, Pian Camuno e Gianico. Quest’anno sono previste delle novità: accanto alla corsa competitiva, rientra nel calendario di gare della Coppa Camunia 2024, c’è la possibilità di una camminata e corsa non competitiva d 8,5 chilometri ed una camminata per famiglie di 4 chilometri.

Il programma: alle 7:45 di lunedì 1 aprile è previsto il ritrovo in piazza ad Artogne; alle 9 il via alle gare per le varie categorie. Chi correrà la non competitiva e la Family il via sarà alle 9:30. Al termine festa e animazione.

Quest’anno verranno aiutare due associazioni: la prima è l’Associazione Bambino Emopatico, che assiste le famiglie ed i bambini malati oncologici ai Civili di Brescia, la seconda è l’Associazione Aragosta, che sostiene l’ospedale di Esine.