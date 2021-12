Arco premia quattro giovani campionesse

giovedì, 23 dicembre 2021

Arco – Il Comune di Arco ha premiato quattro giovani campionesse che nell’anno che si sta concludendo si sono distinte per risultati sportivi di prim’ordine. “I risultati e i sogni si raggiungono con passione, duro allenamento e sacrificio. Complimenti per i riconoscimenti e i piazzamenti ottenuti”. È questo il messaggio presente sulle targhe consegnate a ognuna delle quattro giovani campionesse: due praticano l’arrampicata sportiva con la Arco Climbing, Alessia Mabboni e Francesca Matuella; due nuoto per salvamento con la Amici Nuoto Riva, Helene Giovannelli e Cornelia Rigatti. La serata di premiazione è stata a Palazzo Marcabruni Giuliani, presenti il sindaco Alessandro Betta con l’assessore allo sport Dario Ioppi e la Giunta al completo, oltre al segretario generale Giorgio Osele. Presenti anche i due presidenti delle società sportive, Elisa Furlato per Arco Limbing e Luciano Rigatti per Amici Nuoto Riva.

I traguardi del 2021:

Alessia Mabboni è salita sul gradino più alto del podio al circuito di Coppa Italia lead, alla tappa di Brugherio di Coppa Italia e al campionato italiano giovanile, sempre nella disciplina lead; si è piazzata al secondo posto al campionati mondiale giovanile lead, al campionato italiano senior boulder e lead e al campionato italiano giovanile boulder; e ha conquistato il terzo posto al campionato mondiale giovanile boulder.

Francesca Matuella: per quanto riguarda la speed, si è laureata campionessa italiana, e per la Coppa Europa ha vinto tre volte, a Zilina, a Puurs e a Gaflenz. È arrivata seconda al campionato del mondo di Voronezh in Russia e alla gara di Coppa Europa di Elochum; terza, sempre per la Coppa Europa a Imst. Nella lead è pure campionessa italiana, ed è arrivata terza all’Argealp a Coira, al campionato regionale del Trentino-Alto Adige e nella Coppa Italia senior under 18. Anche nella boulder è campionessa italiana, e ha vinto anche la gara della Junior Cup di Bruneck; è arrivata seconda al campionato regionale del Trentino-Alto Adige, nella gara di Junior Cup di Bressanone e al Tout a Block in Francia, terza alla tappa di Merano della Junior Cup.

Helene Giovanelli, convocata in Nazionale ai campionati europei di salvamento, ha ottenuto l’argento nella staffetta 4×50 pool lifesaver e quattro bronzi nelle staffette 4×50 ostacoli, 4×50 mista, lancio della corda, salvataggio tavola in coppia con Cornelia Rigatti. È anche primatista italiana assoluta nella staffetta 4×50 ostacoli, mentre ai campionati italiani assoluti e di categoria ha ottenuto sei medaglie d’argento e due di bronzo nei 50 trasporto manichino e 100 percorso misto. È stata convocata a tre collegiali nazionale di salvamento e si è qualificata al campionato italiano assoluto di nuoto in acque libere.

Cornelia Rigatti, anche lei convocata in Nazionale ai campionati europei di salvamento, ha ottenuto tre ori (tavola, oceanwoman e staffetta oceanwoman), l’argento nella staffetta ocean lifesaver, il bronzo nella staffetta salvataggio tavola in coppia con Helene Giovanelli. Inoltre nel 2021 è stata convocata a due collegiali nazionale di salvamento, è stata finalista oceanwoman e surf ski Oceanperf Challenge, medaglia d’argento ai campionati italiani ocean racing, e si è qualificata al campionato italiano assoluto di nuoto in acque libere.

“L’andamento della pandemia sta affrontando una fase delicata – ha detto l’assessore Ioppi- ma ci tenevamo a incontrarvi, per questo abbiamo scelto questo posto, uno dei più ampi che abbiamo a disposizione, e abbiamo seguito scrupolosamente tutte le norme di comportamento. La volontà è riconoscere il merito e premiare i grandissimi risultati che avete raggiunto. Pensiamo che sia doveroso dare il meritato lustro, a nome della nostra città, alle vostre imprese sportive, che presuppongono un grande impegno, fatica, allenamenti, dedizione”.

“Vi vogliamo fare tantissimi complimenti – ha concluso il sindaco Betta- e siamo contenti di aver scelto, per questa tornata, tutte donne. Un messaggio importante di attenzione e vicinanza al mondo femminile, troppo spesso al centro della cronaca per fatti di violenza, ma anche, come in questo caso, capace di stupire e di fare grandi cose. In quello che fate c’è sicuramente il talento, ma anche tanto sacrificio, e per questo riteniamo che siate d’esempio per i vostri coetanei”.