Aprica, tutto pronto per il Campionato del Mondo di Para-Ski

Aprica (Sondrio) – La località di Aprica ospita il 18esimo Campionato del Mondo di Para-Ski. Per la prima volta la Valtellina entra a far parte del circuito della World Cup di Para-Ski, disciplina sportiva che combina il lancio dall’elicottero col paracadute per atterrare il più vicino possibile ad un bersaglio segnato sulla neve ed una gara di slalom gigante. L’evento avrà luogo ad Aprica dal 31 marzo al 2 aprile, grazie all’impegno e alla volontà di un comitato promotore formato dall’Aeroclub Vercelli, dal Comune di Aprica, dalla Skiarea Aprica&Corteno ed dall’A-Team.

Una decina le squadre attese alla manifestazione, per un totale di 40 atleti: iscritte le Nazionali di Austria, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera e naturalmente l’Italia con ben tre squadre: A-Team, Paracadutisti Lecco ed Esercito Italiano. Presenti i Campioni del Mondo Graser, Gruber, Haibel e il Campione Europeo Valente; degna di nota anche la partecipazione dell’olandese Henny Wiggers con all’attivo più di 30.000 lanci.

Il programma della competizione prevede l’arrivo della direzione gara per allestimento della zona di atterraggio già da mercoledì 29 marzo, gli atleti arriveranno giovedì 30 per le iscrizioni; conferenza stampa alle ore 20.30 di giovedì presso la Sala Congressi. L’inizio delle sfide è fissato per venerdì 31 marzo con le due manche dello slalom gigante sulla pista “Benedetti” in Palabione. Sabato 1 e domenica 2 aprile lanci dall’elicottero con atterraggio nella zona della skiarea Campetti, in località Le Lische. Il programma potrà subire variazioni perché le condizioni meteo ottimali sono d’obbligo.

Se le condizioni meteo lo consentiranno, saranno organizzati dei voli turistici sopra il paese.

La gara sarà valida anche per il 1° Trofeo Internazionale Aprica (gara di Coppa del Mondo), il Campionato Italiano Para-Ski e la Finale della Coppa del Mondo Para-Ski.

Durante la cerimonia di premiazione, quando suonerà l’inno nazionale gli atleti del Reparto Attività Sportive (RAS) dell’Esercito Italiano porteranno in volo un immenso tricolore di 400 metri quadri.