Alpe Cimbra: un lungo weekend di eventi e sport, il programma

giovedì, 17 agosto 2023

Alpe Cimbra – Un lungo weekend di eventi, con mille emozioni tra degustazioni, escursioni, sport e relax. Appuntamenti per tutti, famiglie, giovani e adulti, e c’è solo la difficoltà di scelta.

ALTIPIANO DELLA VIGOLANA – FESTA DELLA PATATA

Tre giorni dedicati alla patata, naturalmente quella Vigolana. Sull’Altopiano della Vigolana ci sono diverse aziende che oltre a produrre piccoli frutti coltivano uva e mele, ma soprattutto le patate. Per far conoscere il prodotto, la Pro Loco di Vigolo Vattaro organizza la “Festa della patata – Altopiano della Vigolana” nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto.

Sede dei festeggiamenti è l’area manifestazioni in località Caolorine: saranno serviti panini con pan patata, tortel di patate, polenta di patate, spiegeleier e tanti altri piatti suggeriti dalla fantasia e fatti con le patate, tutti da provare e gustare.

Il programma:

venerdì 18 agosto – ore 17 – apertura festa ore 21 – musica con La Statale “Cover Band dei Nomadi”

sabato 19 agosto – ore 17 – apertura festa ore 20 – musica con DJ Sbeenzore 21.00 – musica con i Blue Shirts Conclude la serata Dj Sbeenz

domenica 20 agosto – ore 10 – apertura festa – ore 1 – pranzo Vigolano con polenta di patate e salsiccia – ore 15 – animazione per bambini ore 19 – musica con La Band Latina “Palo Alto”; ore 22 – chiusura festa

Durante i tre giorni di festa sarà possibile acquistare sacchi di patate vigolane! Fornitissimi bar e cucina sempre aperti durante tutta la manifestazione!

DOMENICA 20 AGOSTO – MALGA MELEGNA – ALBA IN MALGA

Svegliarsi all’alba, radunare e mungere le mucche, vivere l’esperienza dei veri malgari. La sveglia suona prima dell’alba per raggiungere Malga Melegna, nel magnifico territorio dell’Alpe Cimbra, luogo di bellezza selvaggia, di pace e relax.

Arrivati nel pascolo alpino si gode il paesaggio montano, illuminato dai colori delle prime luci del giorno.

Il crepuscolo mattutino lascia ben presto posto al levar del sole sopra l’orizzonte: è arrivato il momento di radunare il bestiame e mungere le mucche. Un’esperienza unica quanto autoctona.

La fame inizia a farsi sentire? Tutti in malga a gustare una sana ed abbondante colazione a base di specialità locali, tipiche del territorio Trentino!

Ore: 5:30 – Ritrovo: Malga Melegna

Costo: 20 euro biglietto adulto, 10 euro biglietto bambino 3-11 anni, gratuito per bambini 0 – 2 anni.

DOMENICA 20 AGOSTO – FOLGARIA-FORTE SOMMO ALTO – SENTINELLE DI PIETRA -BAGLIORI

Soldati in trincea, in prima linea, su quel filo sottile che separa in maniera impermeabile e imprevedibile la vita dalla morte. Soldati che, in attesa dell’assalto imminente, ripercorrono le loro vite, interrogano e intuiscono i loro destini.

È proprio in quei momento, a un passo dalla fine, che la vita esplode in tutta la sua potenza e la sua meraviglia; manifesta i suoi infiniti voli. È in quei momento che l’esistenza si illumina all’improvviso, schiudendo le porte ai suoi misteri.

I bengala sono razzi che si accendono nella notte per illuminare, con il loro bagliore e per alcuni istante, luoghi o accadimento. I bengala sono storie che tornano a illuminare i luoghi della Grande Guerra attraverso racconti che parlano di uomini e donne, di pianto e risate, odio, amore, paura e coraggio… insomma, che parlano di vita.

Lo spettacolo vede in scena due soldati che, muovendosi in una sorta di terra di nessuno, come due teatranti ingaggiati per tenere alto il morale delle truppe, raccontano storie di vita in guerra, passando dal registro comico a quello drammatico, dal grottesco al poetico, dalla narrazione al canto.

Ad accompagnare le azioni del teatro la musica dal vivo con la fisarmonica.

BAGLIORI ACCADE NELLA TERRA DI NESSUNO

Ideazione, ricerca drammaturgica e interpretazione a cura di Alessio Kogoj e Giacomo Anderle

Musica dal vivo Marco Salvetti Produzione I Teatri Soffiati – Durata 50 minuti circa

Ore: 15.30 – Luogo: Forte Sommo Alto, Folgaria

DOMENICA 20 AGOSTO SERRADA-RIST.LA COGOLA – NOTTURNA ALLA FORRA DEL LUPO

Escursione in notturna sul percorso della Forra del Lupo accompagnati da guide; si potrà vivere un’esperienza davvero incantata grazie all’intrattenimento di suoni e luci. Al termine del percorso si potrà godere di una gustosa ricompensa.

Evento organizzato dalla Pro Loco di Serrada e dall’Associazione Forra del Lupo. La trincea della Forra è una testimonianza importante, un lungo percorso (4,6 km) che da Serrada sale fin sulla sommità del Dosso delle Somme, altura che si trova a 1670 m e sulla quale si trovano

i resti del Forte, noto anche come «Werk Serrada».

Luogo: parcheggio zona Ristorante Cogola, Serrada Ore: 19:30

Costo: 10 euro adulti, gratuito per bambini sotto i 12 anni

Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio informazioni in P. Santa Cristina 1, Serrada.

Info: ufficio informazioni Serrada 347 9214337 www.serrada.it

DOMENICA 20 AGOSTO – LUSERNA – 3° LUSERNAR ZIMBAR LOAF TRAIL

Trail Running, corsa competitiva in natura di 27 Km con dislivello positivo 850 metri D+; “Lusernar Zimbar Loaf Trail” con partenza ed arrivo da piazza Marconi di Luserna

PERCORSI e ORARI

Le competitive Lusernar Zimbar Loaf Trail (27 Km) e la non competitiva Lusernar Loaf von Famildje, sono corse a piedi in ambiente naturale, che si snodano lungo sentieri e strade forestali.

Partenza e arrivo per tutte le gare sono situati nel Comune di Luserna/Lusérn (TN) sulla piazza G. Marconi.

Per le diverse distanze sono previste rispettivi distinti orari di ritrovo e partenza:

– Lusernar Zimbar Loaf Trail (27 Km D+ 850m): ritrovo ore 8,30 e partenza ore 9,30

TEMPO MASSIMO CONCESSO

La Lusernar Zimbar Loaf Trail (27 Km D+ 850m) deve essere conclusa in 6 (sei) ore.

RITIRO PETTORALI -Presso la sede della Pro Loco Luserna / Vor’ z Lånt Lusérn

ISCRIZIONI – E’ possibile iscriversi attraverso l’apposita pagina ISCRIZIONI

INFO: www.gsvalsugana.it lusernartrail@gsvalsugana.it gsvalsugana@tin.it Pagina facebook Lusernar

Zimbar Loaf Trail

MARTEDÌ 22 AGOSTO – FOLGARIA-PIAZZA MARCONI – SELEZIONE PRINCIPESSA SISSI MADRINA DELLA SFILATA DELLA BRAVA PART

La grande Festa di fine estate ritorna a Folgaria sull’Alpe Cimbra: oltre 600 figuranti daranno vita ad un’emozionante rievocazione storica da Costa al centro di Folgaria domenica 1 ottobre.

Per quest’occasione l’Alpe è alla ricerca della madrina della sfilata, la Principessa Sissi che sfilerà in abito d’epoca nella sua carrozza a fianco dell’Imperatore.

Il 22 agosto in piazza Marconi a Folgaria verrà eletta la Principessa Sissi 2023. Le ragazze che passeranno la prima selezione sfileranno in piazza in abito d’epoca accompagnate dal nostro Principe.

Verranno ammesse alla selezione 15 ragazze residenti in Trentino tra i 16 e i 30 anni – Ore: 21 – Luogo: Piazza Marconi.

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia. Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

MULINO CUELI (Fraz Cueli)aperto il 1-8-15-22-29/7 e 2-9-16-23-30/8 solo visita Guidata ore 10.00

GIARDINO BOTANICO DI PASSO COE aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.00 www.alpecimbra.it

MASO SPILZI mostra”Gianluigi Rocca.Memorie e disincanto”dal 22 luglio al 15 ottobre

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini.

Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464

780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

EL VOLT DEL FILO’ Lavarone Chiesa aperture LUGLIO 13e 27/7 dalle 10:00–12:00 8,9,15,16,22,23,29,30 10:00–12:00 e 16:00–18:00 AGOSTO 10 e 24/8 dalle 10:00-12:00 e il 5,6,12,13,19,20,26,27 10:00–12:00 16:00–18:00

MOSTRA COSA DIVENTEREMO? RIFLESSIONI INTORNO ALLA NATURA La mostra sarà visitabile in orari di apertura della biblioteca fino al 30/09: dal martedì al sabato con orario 10-12 e 15-19

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel.

0464789638 www.lusern.it

HAUS VON PRUK. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.0 e dalle 14.30 alle 18.00.Info e tel 0464789645 www.lusern.it

FORTE WERK LUSERNA Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00.Info tel. 0464789645 www.lusern.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com. Tutte le info su www.alpecimbra.it