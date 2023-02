Alpe Cimbra, un altro weekend ricco di appuntamenti

giovedì, 9 febbraio 2023

Alpe Cimbra – Ciaspole, fat bike, sport, scialpinismo e tanto altro. Un weekend con condizioni ideali da trascorrere tra natura, sport e relax sull’Alpe Cimbra.

Venerdì 10 febbraio

Folgaria – Passo Coe

NIGHT RIDE: FAT BIKE IN NOTTURNA

Un’esperienza unica sull’Alpe Cimbra: il buio, il silenzio, la notte visti dalla cima del Monte Maggio. Si sente solo lo scricchiolio della neve sotto le grosse ruote della nostra Fat Bike, i frontalini illuminano il percorso e l’atmosfera si fa magica. Ore: 16.30 Luogo: Eghel Pause – Passo Coe Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Folgaria – Passo Coe

DI-VIN CIASPOLATA

Il Trentino è rinomato per la bontà e la varietà dei suoi vini ma anche per i suoi paesaggi e questa è l’esperienza perfetta per scoprirli entrambi! Dopo una bellissima ciaspolata guidata in compagnia delle nostre guide… è l’ora di affinare il palato e prepararsi per degustare tre differenti tipologie di vini trentini. Una piacevolissima esperienza per gli amanti del buon vino e non solo… Che aspetti? Iscriviti subito! Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Sabato 11 febbraio

Folgaria – Fondo Grande

ROSSIGNOL X COLOR TOUR

X COLOR è una strepitosa avventura sugli sci, adatta a grandi e piccini e ad ogni livello di sciatore. Il gioco si svolge a squadre di minimo due componenti e consiste nel trovare le X colorate disseminate sulle piste della Skiarea di Folgaria. Ogni concorrente è munito di un giubbino in TNT che è perfetto per essere sporcato di colore (rigorosamente atossico ed eco-friendly) e deve recarsi in tutti i punti colore per poter completare il tracciato e vincere fantastici premi e gadgets messi in palio dagli sponsor! Nella giornata di sabato si effettueranno le preiscrizioni, si distribuiranno gadget e si potrà provare in anteprima la nuova collezione sci e snowboard Rossignol 23/24! Ore: 09.00 Luogo: Folgaria – Loc. Fondo Grande Costo: €5,00 (Incasso destinato alle attività sociali della Onlus) Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Folgaria – Passo Coe

SCI ORIENTAMENTO



Gara di sci orientamento di livello nazionale, il Campionato italiano Sprint. Gli atleti si misureranno con cartina, sci e bussola, nell’incantevole scenario delle piste di Alpe di Coe. La formula di gara consiste nella ricerca di alcuni punti di controllo, collocati obbligatoriamente lungo le piste. Il concorrente deve trovarli nel minor tempo possibile, scegliendo il percorso più breve o più adatto alle proprie caratteristiche. Ore: 09.30 Info: Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it

Folgaria – Centro Fondo dell’Alpe di Coe

50+15 TROFEO DEL BARBA DI SCI NORDICO IN RICORDO DI ROBERTO SARTORI

Gara in tecnica libera, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgariaski e l’APT Alpe Cimbra. Un circuito di 10 km per le categorie maschili e di 5 km per le categorie femminili. Quest’anno, la gara sarà dedicata al ricordo di Roberto Sartori, promotore e organizzatore di tanti eventi. Le premiazioni si svolgeranno sul campo gara e saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile. Ore: 09.30 Luogo: Folgaria – Centro fondo dell’Alpe di Coe sulla pista Base Tuono Info: Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it

Lavarone – Sala della Biblioteca

LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI “TI CONOSCO MASCHERINA!”

La biblioteca di Lavarone propone un nuovo laboratorio creativo per bambini/e e ragazzi/e con Anna Andreatta dal titolo “Ti conosco mascherina”. È richiesto un contributo per i materiali. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Ore: 16.00 Luogo: Biblioteca di Lavarone Costo: €10,00 Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 lavarone@biblio.tn.it

Lavarone – Malga Millegrobbe

CIASPOMAGNA CIMBRA

Le luci dentro il buio compongono figure effimere che vanno e vengono mentre il freddo della notte ti ricorda che esisti. È la Ciaspomagna Cimbra! Si parte da Malga Millegrobbe, nella terra degli ultimi cimbri rimasti, un sorso d’aperitivo uno sguardo alla luna calante, e poi via con cellulari accesi e frontalini che illuminano la via. Si sale in silenzio verso le trincee e si è toccati lievemente dalla brezza che, se l’ascolti bene, ti porta i patemi dei giovani soldati caduti quassù. La neve scricchiola sotto le ciaspole. Si prosegue la marcia nella “Tannebalt”: è un lungo serpentone, il fuoco acceso in punti sicuri indica la via. La Ciaspomagna cimbra è l’alito del vento, il frullare di un gufo, gli occhi luccicanti di una volta. Soprattutto è una kermesse enogastronomica lunga 7,2 km. Ore: 17.00 Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Bosentino – Altopiano della Vigolana

CARNEVALE A BOSENTINO

Gnocchi, crostoli e bevande calde preparati per voi dalla ProLoco di Bosentino. A partire dalle ore 14.00 presso il parcheggio degli Alpini di Bosentino. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724148 info@alpecimbra.it

Folgaria – Guardia

LA GRANDE BRASA

L’antico rito cimbro del bruciare l’inverno torna con l’antico fasto dei guerrieri nordici attorno al fuoco I BERSERKER MEDIEVAL MUSIC. Antico rito ripreso dalle tradizioni cimbre con richiami pagani. Ore: 18.00-24.00 con stand gastronomico. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100

Domenica 12 febbraio

Folgaria – Passo Coe

COLAZIONE ALL’ALBA SUL MONTE MAGGIO

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzantina, la neve immacolata e una colazione tipica da gustare una volta raggiunta la cima… Cammineremo ancora immersi nel buio, ascolteremo i rumori della notte mentre aspetteremo il sorgere del sole che regalerà al paesaggio colori caldi e sfumature uniche. Il silenzio è interrotto solamente dallo scricchiolio dei cristalli di neve sotto gli scarponi. Ammirare l’alba dalla cima delle montagne dell’Alpe Cimbra in Trentino è uno spettacolo che ti lascerà a bocca aperta. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Folgaria – Fondo Grande

ROSSIGNOL X COLOR TOUR

X COLOR è una strepitosa avventura sugli sci, adatta a grandi e piccini e ad ogni livello di sciatore. Il gioco si svolge a squadre di minimo due componenti e consiste nel trovare le X colorate disseminate sulle piste della Skiarea di Folgaria. Ogni concorrente è munito di un giubbino in TNT che è perfetto per essere sporcato di colore (rigorosamente atossico ed eco-friendly) e deve recarsi in tutti i punti colore per poter completare il tracciato e vincere fantastici premi e gadgets messi in palio dagli sponsor! Nella giornata di domenica si potranno effettuare le ultime iscrizioni e successivamente inizierà il gioco! Nel pomeriggio seguiranno le premiazioni. Ore: 09.00 Luogo: Folgaria – Loc. Fondo Grande Costo: €5,00 (Incasso destinato alle attività sociali della Onlus)

Folgaria – Passo Coe

SCI ORIENTAMENTO

Gara di sci orientamento di livello nazionale, il Campionato italiano Long. Gli atleti si misureranno con cartina, sci e bussola, nell’incantevole scenario delle piste di Alpe di Coe. La formula di gara consiste nella ricerca di alcuni punti di controllo, collocati obbligatoriamente lungo le piste. Il concorrente deve trovarli nel minor tempo possibile, scegliendo il percorso più breve o più adatto alle proprie caratteristiche. Ore: 09.30 Luogo: Folgaria – Passo Coe

Info: Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it

Centa San Nicolò – Altopiano della Vigolana

CARNEVALE

Gnocchi, crostoli e bevande calde preparati per voi dalla ProLoco di Centa San Nicolò. A partire dalle ore 14.00 presso l’Area Manifestazioni di Centa San Nicolò. Ti aspettiamo in maschera! Info: APT Alpe Cimbra 0464 724148 info@alpecimbra.it

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.