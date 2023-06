Alpe Cimbra, pedali roventi alla 100 Km dei Forti

sabato, 3 giugno 2023

Lavarone – L’Alpe Cimbra è sportivissima. Da poco si è candidata a Comunità Europea dello Sport 2025 e tra non molto ospiterà la prestigiosa 100 Km dei Forti, l’evento di mtb dai grandi numeri, proposto dallo Sci Club Millegrobbe il 10-11 giugno. Foto @Newspower.

La gara cardine dell’evento sarà domenica 11, con la partenza della “marathon” di 94,86 km alle ore 9 da Lavarone Parco Palù e valida per l’assegnazione del titolo di campione regionale, seguita a ruota dalla “classic” di 52,39 km. Si assaporeranno i profumi dei territori di Lavarone, Luserna e Folgaria, spingendo forte sui pedali sulle salite di Monte Belem, Passo Vezzena e Malga Campo che scandiranno il ritmo nella prima metà del tracciato marathon, successivamente si saluterà il paese di Luserna prima di affrontare la scalata al Monte Tablat. Per i bikes del “classic” l’avventura si concluderà sul traguardo di Lavarone Gionghi dopo un leggero saliscendi, mentre i “marathon” proseguiranno alla volta delle fortezze storiche che contraddistinguono questa prestigiosa manifestazione: Forte Cherle, Forte Sommo Alto e Forte Dosso delle Somme.

Tra i ‘forti’ al via sul percorso più tosto del marathon ci sarà il trentino Andrea Righettini dell’Olympia Factory Team, già secondo nel 2021 alle spalle del forte colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo, e in splendida forma dopo la vittoria un paio di settimane fa alla South Garda Bike. Quest’anno Righettini sarà “scortato” dal suo team manager Marzio Deho, anche lui in gara sul tracciato marathon, così come il perginese Andrea Zampedri (Lissone Mtb ASD).

Ad accendere l’incandescente weekend sull’Alpe Cimbra ci sarà invece la Nosellari Bike sabato 10 giugno, con partenza alle 9.30 dall’omonima frazione e arrivo a Lavarone Gionghi dopo 33,7 km.

Tenterà di agguantare la quarta vittoria al 1000Grobbe Bike Challenge Stefano Dal Grande dell’Olympia Factory Team. Gli indomabili bikers del 1000Grobbe Bike Challenge avranno nelle gambe i 33,7 km della Nosellari Bike a cui si aggiungeranno i 52,39 km del percorso “classic”. Sfida “Challenge” accettata anche per il giovane bresciano, classe 2001, Davide Foccoli sempre dell’Olympia Factory Team. Presente inoltre alla 27.a 100 Km dei Forti l’ex biathleta Pietro Dutto, ultimo vincitore del 1000Grobbe Bike Challenge.

Nel marathon da tenere sott’occhio, al femminile, Federica Lazzaroni del Caffaro Team e Chiara Mandelli del Team Spacebikes, mentre nel classic si confronterà fra le altre Sara Ugolini, che ha ottenuto un buon 5° posto lo scorso weekend alla Granfondo Città di Chiampo.

Calendario alla mano, lo SC Millegrobbe ha prorogato la chiusura delle iscrizioni della 100 Km dei Forti (Marathon e Classic) e della Nosellari Bike fino al 9 giugno alle ore 12 (per chi si iscrive con Fattore K le iscrizioni chiudono l’8 giugno alle ore 24), mentre fino al 4 giugno i bikers potranno approfittare dell’ultima tranche con la quota d’iscrizione scontata. Compreso nel prezzo, ovviamente, il super pacco gara che offre: una maglietta tecnica Runnek, calzino personalizzato Gist, birra del Drago, formaggio Vezzena, una confezione di funghi porcini secchi L’Oro della Montagna, una confezione Porridge Bio, integratori Volchem, una lattina RedBull e prodotti WD40 e Melinda.

Tutto ciò è possibile grazie al supporto del Comune di Lavarone, dell’APT Alpe Cimbra, della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, delle varie istituzioni e dei partner quali DAO Conad, Cassa Rurale Vallagarina, Van Loon, Itas, Trentingrana e Formaggi del Trentino che “pedalano” a fianco del comitato organizzatore.