Alpe Cimbra, Nazionale femminile Under 20 di basket a Folgaria per il ritiro pre-Europeo

mercoledì, 15 giugno 2022

Folgaria – Sono iniziati gli allenamenti dell’Under 20 allenata da Andrea Mazzon che fino al 25 giugno è a Folgaria (Trento)in preparazione al Campionato Europeo che si svolgerà a Sopron (Ungheria) dall’8 al 16 luglio 2022. Le avversarie del nostro girone saranno Svezia, Finlandia e Belgio.

L’Under 20 di quest’anno è riservato alle atlete nate nel 2002 e nel 2003 ma nell’elenco delle convocate risulta anche Matilde Villa, astro nascente della pallacanestro femminile italiana che ha già esordito lo scorso novembre a Faenza con la Maglia della Nazionale Senior. Nel gruppo anche Ilaria Panzera e Giulia Natali, che a inizio giugno hanno partecipato al raduno della Nazionale A a Chianciano e poi al torneo di Melilla (Spagna).

L’ultima edizione di un Europeo si è giocata nel 2019, poi lo stop a causa della pandemia, e quella volta fu proprio l’Italia a mettersi la medaglia d’Oro al collo. Lo scorso anno FIBA ha organizzato dei Challenger con meno formazioni per raggruppamento anche in quel caso le Azzurre si sono imposte vincendo tutte le partite.

Non mancano dunque i motivi di interesse per seguire sin dall’inizio il percorso delle Azzurre in vista del prossimo Europeo.

“Il ritiro della squadra azzurra femminile Under 20 rafforza la solida partnership tra il Trentino e la Federazione Italiana Pallacanestro. Folgaria, che in passato è stata base operativa della Nazionale maschile, è stata promossa a pieni voti dallo staff azzurro, per la qualità delle infrastrutture e dei servizi che è in grado di offrire. L’Alpe Cimbra, vera e propria casa del basket per l’attenzione che riserva a questo sport, grazie ai camp dedicati ai ragazzi e ai ritiri di importanti squadre italiane, si appresta a diventare punto di riferimento anche per questo gruppo di giovani atlete ben determinato a riconfermare la sua leadership a livello europeo“. afferma Maurizio Rossini, CEO Trentino Marketing.

“L’Alpe Cimbra è da molti anni la casa del basket, ospitando il più importante camp di Basket per ragazzi – il Folgaria Basket Camp – e oltre alla Nazionale che ha svolto a Folgaria numerosi ritiri anche squadre importanti quali la Vitus Pallacanestro Bologna, e con l’arrivo del ritiro U20 femminile a Folgaria si conferma la grande attenzione per questo sport da parte del nostro territorio”, afferma Gianluca Gatti, Presidente Apt Alpe Cimbra.

“Siamo felici che l’Under 20 femminile abbia scelto l’Alpe Cimbra per il ritiro arricchendo il numero di squadre che svolgeranno il loro ritiro sulle nostre montagne –, afferma Daniela Vecchiato Direttore Apt Alpe Cimbra –. Infatti a seguire attendiamo il Cittadella Calcio a Lavarone e l’Us. Lecce a Folgaria fresca di passaggio in Serie A“.

Le convocate

Vittoria Allievi (2003, 177, P, Basket Costa)

Giorgia Bovenzi (2002, 164, P, Blue Lizard Basket Capri)

Silvia Colognesi (2002, 181, C, Basket Costa)

Ashley Egwoh (2002, 190, C, Magnolia Basket Campobasso)

Caterina Gilli (2002, 180, A Basket Le Mura)

Irene Guarise (2003, 170, P, Lupe S. Martino)

Caterina Logoh (2003, 178, A, Minibasket Battipaglia)

Ndack Mbengue (2003, 186, C, Ororosa Basket)

Giulia Natali (2002, 175, G, Basket Le Mura)

Silvia Nativi (2002, 181, G, Basket Academy Mirabello)

Ilaria Panzera (2002, 178, G, Geas Basket)

Marta Pellegrini (2002, 174, G, Bolzano-Basketball Bozen)

Sara Ronchi (2003, 184, G, Geas Basket)

Martina Spinelli (2002, 186, A, Virtus Eirene)

Laura Toffali (2003, 170, P, Basket Costa)

Laura Valli (2003, 182, A, Geas Basket)

Sofia Varaldi (2003, 188, A, Lupe S. Martino)

Matilde Villa (2004, 165, G, Basket Costa)

Atlete a disposizione:

Giorgia Amatori (2003, 178, P, Magnolia Campobasso)

Agnese Bevolo (2002, 175, G, Torino Teen Basket)

Matilde Bianchi (2003, 160, P, Reyer Venezia Mestre)

Francesca Bucchieri (2003, 183, A, I Have a Team)

Marika Labanca (2002, 181, A, Basket Costa)

Federica Merisio (2003, 168, P, Geas Basket)

Alessandra Nancy N’Guessan (2002, 178, A, Basket Costa)

Anna Daria Rescifina (2003, 180, G, Reyer Venezia Mestre)

Ashley Sarah Seka (2003, 184, A, Minibasket Battipaglia)

Lo staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Andrea Mazzon

Assistente Allenatore: Michele Dall’Ora

Assistente Allenatore: Angela Gianolla

Preparatore Fisico:Davide Rocco

Medico: Stefano Palermi (13-26 giugno), Michela Laurenzo (26 giugno-1° luglio), Luigi D’Introno (dal 1° luglio)

Fisioterapista: Irene Munari

Team Manager: Emanuele Cecconi (13-20 giugno), Francesco Forestan (dal 20 giugno)

Il programma

13 giugno

Arrivo convocati entro le ore 15:00 c/o Club Hotel Alpino, Folgaria (Trento)

Ore 17.00-19.30 Allenamento

14-21 giugno

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19.30 Allenamento

22 giugno

Ore 9:30-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Slovenia

23 giugno

9.30-11.00 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Slovenia

24-25 giugno

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19:30 Allenamento