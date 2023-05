Alpe Cimbra: Maria Pace conquista i palati con la migliore polenta di patate

sabato, 27 maggio 2023

Alpe Cimbra – Grande successo per la “Contesa dela Pult” (polenta di patate), a Malga Millegrobbe. Una sfida speciale, avvincente tra i partecipanti.

Maria Pace di Lavarone, professoressa e contitolare dell’Albergo Nazionale, è la vincitrice della terza edizione per la migliore polenta di patate dell’Alpe Cimbra.

Grande successo per l’edizione 2023 della “contesa dela Pult” che si è tenuta oggi a Malga Millegrobbe di Lavarone. Ad organizzare la contesa la “Confraternita della Polenta di patate” nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e dell’identità enogastronomiche del Trentino e dell’Alpe Cimbra

Come per la seconda edizione, la polenta è stata preparata sul posto. In gara undici partecipanti tra ristoratori, albergatori operanti nella provincia di Trento e singoli cittadini.

Gli sfidanti si sono cimentati a preparare il piatto tipico nelle stufe, “fornasele”, messe a disposizione dagli organizzatori provvedendo a portare tutto l’occorrente per la preparazione della polenta.

Il concorso ha assegnato un premio alla migliore Polenta di Patate eletta ad insindacabile giudizio della giuria. La valutazione della polenta è avvenuta in maniera anonima, ovvero senza conoscere il nome del concorrente e affidata ad una Commissione Giudicatrice (Giuria) di 9 membri nominata dagli Enti organizzatori così composta: Gran Maestro della Confraternita della Polenta di Patate, un rappresentante designato dall’ordine delle Confraternite, un Amministratore locale e un membro dell’Apt, un giornalista, un delegato dell’Associazione Cuochi del Trentino, un rappresentante delle categorie (albergatori, commercianti, artigiani) e tre membri componenti la giuria popolare. Compiti degli organizzatori offrire alla Commissione Giudicatrice (Giuria) le vaschette numerate, contenenti la polenta in gara per la degustazione e le schede indicanti numero e spazio per le valutazioni ove apporre i singoli voti corredati da breve nota descrittiva.

A fine gara la Commissione Giudicatrice si è riunita per effettuare lo spoglio delle schede e stilare la classifica. Oggetto di valutazione del piatto in gara: fedeltà alla tradizione del territorio, ingredienti provenienti per la maggior parte dal territorio Trentino (possibilmente documentabili), originalità nella rivisitazione a patto che siano elaborate con prodotti tipici del Trentino, armonia e gusto del piatto (profumo, cottura, sapidità, succulenza), genuinità dei prodotti utilizzati e l’esecuzione.

La manifestazione è stata allietata dal complesso musicale I Kapuziner Bier Band. Al termine della sfida l’assaggio del piatto della Contesa: la Pult accompagnata dal tonco del pontesel.