Alpe Cimbra, le date e gli eventi della 100 km dei Forti

sabato, 12 novembre 2022

Lavarone – Spettacolo sull’Alpe Cimbra il 10-11 giugno con la 100 Km dei Forti. La marathon trentina festeggerà nel 2023 la 27.a edizione, dando appuntamento ai suoi affezionati e soprattutto…forti bikers sui tradizionali tracciati tra le fortificazioni della Grande Guerra, all’interno di un territorio che sembra creato su misura per le due ruote. Lo Sci Club Millegrobbe farà saltare in sella i bikers sabato 10 giugno con la gara d’apertura Nosellari Bike sulla distanza di 33,7 km, dall’omonima frazione del comune di Folgaria fino a Lavarone Gionghi, mentre l’appuntamento domenicale della 100 Km dei Forti sui tracciati Marathon (94,5 km) e Classic (50 km) sarà il vero banco di prova per i campioni e gli amatori delle ruote grasse. Foto @Newspower.

In passato hanno conquistato l’Alpe Cimbra numerosi campioni della mtb internazionale tra cui Leonardo Paez, due volte iridato e vincitore sul tracciato Marathon della 100 Km dei Forti per ben 6 volte, e ancora Diego Arias Cuervo, vice campione del mondo marathon 2021 e primo nella 100 Km dei Forti 2021, mentre il “conquistador” trentino Tony Longo ha messo in saccoccia la vittoria lo scorso giugno, nell’anno del suo addio alle gare. Sul traguardo di Lavarone festeggiava invece Claudia Peretti, la quale ha concluso la sua sorprendente stagione aggiudicandosi inoltre il titolo italiano Marathon e la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2022.

Per gli indomabili bikers pronti a tutto ci sarà l’epico 1000Grobbe Bike Challenge, in cui i giudici al termine del weekend stileranno una classifica generale sommando i tempi delle competizioni Nosellari Bike e 100 Km dei Forti Classic.

Le iscrizioni per l’edizione 2023 sono già disponibili online e c’è da tenere d’occhio il calendario perché fino al 31 marzo si può approfittare della quota più vantaggiosa.

Bikers di tutto il mondo, siete pronti a scalare le classifiche e le montagne trentine? La 100 Km dei Forti è la giusta vetrina dove mettersi alla prova e superare i propri limiti.