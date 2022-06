Alpe Cimbra, il weekend della 100 km dei Forti: programma e novità

giovedì, 9 giugno 2022

Folgaria – Bikers ai nastri di partenza. Il 1000Grobbe Bike Challenge scatterà dopodomani con la Nosellari Bike, in partenza alle 9.30 dall’omonima frazione del comune di Folgaria (Trento). La seconda sfida del Challenge comprende inoltre il percorso “Classic” della 100 Km dei Forti di 50 km, start previsto domenica alle 9.15 da Lavarone (Parco Palù). Ad anticipare ci sarà la partenza alle 9 della gara regina 100 Km dei Forti in versione “Marathon” di 94,5 km per chi ama i dislivelli… forti (ben 2398m!). L’arrivo di entrambi i percorsi è atteso a Lavarone Gionghi.

Arrivano nuovi nomi iscritti da poco al solido evento sportivo proposto dallo S.C Millegrobbe: sul percorso Marathon sfreccerà Katazina Sosna (Torpado Factory Team), 11 volte campionessa lituana XCO/XCM/ITT, nonché medaglia di bronzo al Campionato Europeo Marathon 2016 e miglior atleta al mondo tra le donne nell’UCI Marathon Series e nel Marathon Ranking nella stagione 2021. A lottare per le prime posizioni del podio ci saranno anche Claudia Peretti (Olympia Factory Team), vincitrice della Ortler Bike Marathon, e Annabella Stropparo, 18 volte campionessa italiana tra ciclocross e mtb ed atleta olimpionica nel 1996. Parteciperanno invece al Challenge Chiara Burato, campionessa italiana Extreme Up-Hill 2020, e Debora Piana, argento al Campionato Italiano XCM 2021 e atleta della squadra azzurra al Campionato Mondiale Mtb Marathon. Tra gli uomini si è da poco iscritto al Challenge Pietro Dutto, ex biatleta, allenatore ora della squadra Under20 delle Fiamme Oro e vincitore della scorsa Marcialonga Cycling Craft. In griglia di partenza ci sarà, oltre ai pluricampioni Juri Ragnoli e Daniele Mensi, il trentino Kevin Fantinato, ex ciclista su strada e terzo alla Lavarone Bike 2019.

Lo S.C. Millegrobbe supportato dal Comune di Lavarone, dalla Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri e dall’APT Alpe Cimbra, con la collaborazione di DAO Conad, Itas, Cassa Rurale Vallagarina, Van Loon e Donsì, è pronto a far decollare la 26.a edizione del prestigioso appuntamento trentino che fa parte di ben tre importanti circuiti: Easy Cup MTB, Trek Zerowind e Trentino MTB.