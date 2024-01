Alpe Cimbra FIS Children Cup, con la Grecia 42 nazioni in gara: attesa per la cerimonia delle Selezioni Nazionali

domenica, 28 gennaio 2024

Folgaria – Alla vigilia dell’apertura del 53° Criterium Internazionale Alpe Cimbra Fis Children Cup arriva l’adesione di un nuovo team, quello della Grecia che porta così a 42 il numero delle nazioni presenti all’edizione 2024. Un numero rilevante, che conferma la validità dell’evento trentino che quest’anno può vantare la rappresentanza di tutti e cinque i continenti, con le curiose presenze del Marocco e delle rappresentative asiatiche di Kazakistan e del Kyrgyzstan, quest’ultimo alla prima partecipazione all’evento, oltre al Giappone e ad Israele, oltre alla Thailandia. Per l’Oceania saranno in gara Australia e Nuova Zelanda, quindi per l’America Argentina, Brasile, Canada, Cile e Stati Uniti, che ritornano dopo alcune edizioni di assenza. Favorite per la vittoria nella generale come sempre Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Come tradizione l’ALPECIMBRA Fis Children Cup prenderà il via con le Selezioni della squadra Italiana – Trofeo Cassa Rurale Vallagarina, in programma martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. Non mancherà la sfilata delle squadre regionali dei Comitati d’Italia lunedì sera alle 18,30 in piazza Marconi a Folgaria, mentre da martedì sono attesi 400 atleti provenienti da 15 Comitati Fisi d’Italia, che si affronteranno nello slalom speciale riservato alla categoria allievi under 16 su due manche con start del primo concorrente alle ore 9 sulla pista Martinella Nord, quindi alle 10 su unica manche di slalom gigante toccherà alla categoria ragazzi under 14 sulla pista Agonistica. Il giorno successivo specialità invertite per le quattro categorie.

L’ALPECIMBRA Fis Children Cup 2024 è dunque pronta a tenere a battesimo altre future stelle del firmamento internazionale. Tutti i più grandi campioni sono passati dall’evento, che ormai da alcuni anni ha preso fissa dimora sull’Alpe Cimbra. Da Thöni a Tomba, da Goggia a Brignone e più recentemente anche Mikaela Shiffrin, che vinse già da under 16 tutto quello che si poteva vincere sulle piste trentine. Fra le più giovani in gara pochi giorni fa in Coppa del Mondo a Jasna, tante promesse dello sci si erano già messe in evidenza a Folgaria. A partire dalla croata Zrinka Ljutic, ed ancora l’italiana che difende i colori dell’Albania Lara Colturi, la lettone Dzenifera Germane, la slovena Neja Dvornik e la neozelandese Alice Robinson.

Questi sono gli ultimi esempi in ordine di tempo che certificano il valore tecnico dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP, che vede in cabina di regia lo sci club TTS, l’Apt Alpe Cimbra, lo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra per gli aspetti tecnici in pista oltre a Folgaria Ski e una serie rilevante di partner istituzionali e privati, con Trentino Marketing in primis.

Confermata inoltre l’assegnazione del premio Rolly Marchi, creatore dell’evento nel 1957, che andrà ai più giovani partecipanti, come le dirette streaming delle Selezioni e della Fase Internazionale sia di slalom sia di gigante sul sito web sportcultura.tv