Alpe Cimbra, fiaccolate sulle piste e Capodanno in piazza. Vecchiato: “Grandi eventi natalizi”

giovedì, 21 dicembre 2023

Alpe Cimbra – Nelle località della skiarea Alpe Cimbra si avvicinano i grandi eventi natalizi e c’è attesa per la notte dell’ultimo dell’anno in piazza a Folgaria e per le fiaccolate dei maestri di sci che fanno da richiamo per un folto pubblico.

“Si respira aria di festa – afferma Daniela Vecchiato, direttrice dell‘Apt Alpe Cimbra (nel video) – per il periodo natalizio che ci porterà fino all’Epifania sono in calendario diversi appuntamenti sia sulla neve che nelle diverse località della skiarea”. “Uno dei momenti di maggior richiamo – prosegue Vecchiato – è sicuramente la festa di fine anno in piazza a Folgaria, poi le fiaccolate dei maestri di sci, e altri eventi rallegreranno l’atmosfera da Natale all’Epifania”.

Le fiaccolate dei Maestri di sci sono in programma dal 30 dicembre al 6 gennaio 2024, con la magia di luci realizzata dai maestri di sci delle scuole sci e snowboard durante la discesa che affascina grandi e piccini.

Il calendario: 30 dicembre a Fondo Piccolo – Scuola Sci Alpe Cimbra – ritrovo alle 17:30 e inizio fiaccolata alle 18, 31 dicembre a Fondo Grande – Scuola Sci Folgaria – ritrovo alle 17:30 e inizio fiaccolata alle 18; 31 dicembre 2023, Serrada ritrovo alle 17 e inizio fiaccolata alle 17:30, aperta al pubblico. A seguire vin brulè e spettacolo pirotecnico nel piazzale della chiesa di Serrada; 31 dicembre a Lavarone – Scuola Sci Lavarone – ritrovo alle 17:30 e inizio fiaccolata alle 18:30, aperta al pubblico, anche bambini. Si svolgerà su una pista rossa.

Poi: 1 e 5 gennaio 2024 a Costa – Scuola Sci Folgaria – ritrovo alle 17:30 e inizio fiaccolata alle 18 e 6 gennaio, Lavarone – Scuola Sci Lavarone – ritrovo ore 17:30 e inizio fiaccolata ore 18:30. Aperta al pubblico, anche bambini. Si svolgerà su una pista rossa.

Festa di San Silvestro e Capodanno in piazza: come nei migliori film del periodo natalizio a Folgaria non può mancare un grande evento e il Capodanno sarà salutato in piazza. L’evento, organizzato dal Consorzio Voglia di Folgaria in collaborazione col Comune di Folgaria, l’Apt Alpe Cimbra e Radio 80, prenderà avvio dalle 22 con musica e immagini, alle 22:30 il karaoke offre un premio dalla città di Folgaria, alle 23:30 inizierà il dj set con Radio80 che ci accompagnerà al count down finale della mezzanotte, poi balli e festa fino alle 2. “Brinderemo insieme al 2024 e i desideri di ognuno si innalzeranno nella magica atmosfera dell’Alpe Cimbra”, anticipano gli organizzatori.