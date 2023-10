Alpe Cimbra, due giorni di gare per la corsa orientamento Arge Alp

giovedì, 12 ottobre 2023

Alpe Cimbra – L’Arge Alp è stata fondata il 12 ottobre 1972 a Mösern in Tirolo perconfrontarsi in modo transfrontaliero su tematiche ecologiche, culturali, sociali ed economici. Se queste sono le ragioni storiche della costituzione della Arge Alp, in ambito sportivo la manifestazione che si svolgerà il 14 e 15 ottobre vedrà protagoniste le rappresentative dei 10 land dell’arco alpino, e che daranno vita ad una bellissima festa di sport ed unione a Folgaria e Lavarone nella classica manifestazione sportiva di corsa orientamento.

Sabato vedremo le rappresentative dei diversi land confrontarsi in una sfida a staffetta, mentre domenica la specialità long, o come si chiamava fino a qualche anno or sono, la classic distance la farà da padrona. Favoriti gli agguerritissimi Ticinesi che vengono da 5 successi consecutivi negli ultimi 5 anni. Ma anche i cantoni svizzeri dei Grigioni e di San Gallo potranno dire la loro nella classifica finale per land.

La rappresentativa trentina che normalmente si piazza con costanza sul podio della manifestazione, memore dell’ultimo successo, sempre in casa ad Andalo nel 2010, prova il colpaccio con la squadra al completo, e schierando molti dei suoi pezzi da 90 nelle diverse categorie. Nomi di spicco nelle categorie assolute sono Anna Pradel, Roberto Dallavalle e Damiano Bettega, tutti atleti della nazionale italiana assoluta, ma anche giovani promettenti come Mattia Corona e Paride Gaio che hanno ben figurato ai recenti mondiali giovanili tenutisi a Baia Mare in Romania, cercheranno di farsi valere.

Certo gli avversari sono molto agguerriti ed alcuni di questi lo hanno dimostrato il week end passato fra Verona e Vicenza dove sono andati a combattere per una medaglia che conta al campionato europeo. Tuttavia sappiamo che dobbiamo crederci fino in fondo perché l’aquila di San Venceslao questa volta ha le carte in regola per ergersi sul gradino più alto del podio ancora una volta. Oltre 600 i partecipanti all’evento provenienti da tutti e 10 i land dell’arco alpino oltre a 3 regioni vicine ospiti speciali per l’edizione, ossia Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

La società Gronlait Orienteering Team e tutta l’Alpe Cimbra sono pronti ad accogliere l’evento e vogliono ben figurare in tutti gli aspetti organizzativi. Solo un mese fa sempre sull’Alpe Cimbra è stata organizzata la finale di coppa del mondo di mountain bike orienteering, dando dimostrazione di una macchina organizzativa capace di dar vita a grandi eventi nazionali einternazionali.

L’Alpe Cimbra da anni insieme a Trentino Marketing è al fianco della Fiso e la Gronlait sia per l’organizzazione degli eventi sportivi ma soprattutto per avvicinare alla pratica dell’orientamento un numero crescente di persone. Del resto quale location migliore dei boschi del Trentino e dell’Alpe Cimbra per praticare questa bellissima attività all’aria aperta e sostenibile.