Adamello Ultra Trail, la nuova sfida è AVK – Adamello Vertical Kilometer

lunedì, 3 aprile 2023

Vione – Adamello Ultra-Trail continua a svelare le novità della nona edizione (22-24 settembre): il 2023 vedrà infatti il debutto di una nuova sfida, Adamello Vertical Kilometer (AVK), gara dedicata agli amanti di questa particolare specialità della corsa in montagna. L’organizzazione di Adamello Ultra-Trail ASD, che propone anche la versione non competitiva con Adamello Vertical Slow (AVS), ha voluto in questo modo regalare agli appassionati un nuovo doppio evento per valorizzare le realtà e i territori dell’Alta Val Camonica e del comprensorio Pontedilegno-Tonale.

Nella mattinata di domenica 17 settembre, dopo il ritrovo in Piazza Vittoria a Vione (BS), atleti e appassionati partiranno alla volta del sito archeologico di Tor di Pagà (“Torre dei Pagani” nel dialetto locale), sempre in località Vione. Alle 8:45 sarà l’Adamello Vertical Slow ad aprire le danze, seguito alle 9:00 dalla categoria competitiva femminile e alle 9:20 da quella maschile. Il percorso è unico e si snoda per 3,9 km e 1000 metri di dislivello, con un tempo massimo di 2 ore e 30 minuti per la AVS, 2 ore e 15 minuti per la AVK femminile e 2 ore per la AVK maschile: al termine della corsa, i primi cinque atleti della categoria femminile e della categoria maschile saranno premiati.

Per questa prima edizione, l’Adamello Vertical Kilometer mette a disposizione un totale di 100 pettorali. Il costo di iscrizione è di 25 euro fino a domenica 10 settembre, che saliranno a 35 euro nella settimana precedente l’evento. Compresi nella quota ci sono il pacco gara targato Mico Sport, main sponsor di Adamello Ultra Trail, la medaglia di finisher e il pasta party al termine della manifestazione. È inoltre previsto un ulteriore rifornimento liquidi a metà percorso.

“Era da un po’ che pensavamo ad un nuovo evento – ha affermato Paolo Gregorini, a capo di ASD Adamello Ultra Trail – e finalmente ci siamo riusciti. Con questa nuova gara Vertical vogliamo mettere in vetrina un altro splendido lato del nostro territorio, rivolgendoci ad appassionati del running e del trail running che desiderino vivere un’esperienza forte sulle nostre montagne, affrontando però uno sforzo più breve e intenso rispetto ad AUT”.

La nascita di AVK e AVS va ad arricchire il programma delle Adamello Series, il panel di eventi collaterali legati ad Adamello Ultra Trail. Proprio domenica 17 settembre infatti, nel primo pomeriggio, toccherà ad Adamello Trail Junior, l’evento dedicato a bambini e ragazzi fino ai 15 anni, impegnati su percorsi ad anello di lunghezza e difficoltà variabile in base all’età, sempre intorno al paese di Vione.

Le iscrizioni online per Adamello Vertical Kilometer e Adamello Vertical Slow partiranno lunedì 3 aprile e, come per Adamello Ultra Trail, sono disponibili sul sito ufficiale www.adamelloultratrail.it