A settembre torna il Lavarone Triathlon Cross & Sprint

mercoledì, 29 marzo 2023

Lavarone – Il grande triathlon è pronto a tornare sulle rive del Lago di Lavarone per un weekend all’insegna dello spettacolo e del divertimento per tutti gli amanti della triplice. Il 2 e 3 settembre 2023 si terrà il Lavarone Triathlon Cross & Sprint che comprende le due gare di Triathlon Cross Country il sabato e Triathlon Sprint la domenica.

Un evento che ritorna e si rinnova dopo qualche anno di stop, in una cornice storica per il triathlon che nel cuore dell’Alpe Cimbra ha mosso i suoi primi passi fin dal 1986. La bellezza del paesaggio rappresenterà la cornice perfetta per una gara che si preannuncia sempre dura ma spettacolare.

Il sabato gli atleti si sfideranno nel formato Cross Country che prevede 750 m di nuoto, un circuito MTB tra boschi e sentieri di 16km e quasi 400m di dislivello, e una frazione di corsa interamente off-road e muscolare. Sarà l’occasione perfetta per un’ultima rifinitura in vista dei campionati italiani di Triathlon Cross Country che si terranno la settimana seguente, per una disciplina che attira sempre più atleti al via anche di livello internazionale.

La domenica invece andrà in scena il Triathlon Sprint che, dopo 750 metri di nuoto nelle splendide acque del lago, vedrà gli atleti sfilare veloci su un percorso bici multilap con qualche saliscendi su strade interamente chiuse al traffico, donando grande spettacolarità anche al pubblico che potrà seguire interamente la gara dalle rive del lago fino all’ultima frazione di corsa che sarà interamente pianeggiante.

Per i più audaci sarà possibile concorrere anche per la classifica di combinata, dove verranno sommati i tempi del Cross e dello Sprint, a conclusione di un fine settimana indimenticabile da triathleti veri.

“Riportare il Triathlon di Lavarone nel calendario FITRI è per noi motivo di orgoglio e testimonia la grande passione che vogliamo mettere in campo – commenta Luca Archesso della Thermae Sport PDNTRI, società organizzatrice dell’evento -. Faremo di tutto per offrire agli atleti un evento di primo piano, che si prefigge l’obiettivo di diventare una tappa fissa per chi ama praticare questo sport in una location unica e impareggiabile. Anello di congiunzione tra sport e ambiente sarà il tema della sostenibilità che intendiamo affrontare con sensibilità e determinazione andando a misurare il Carbon Footprint e utilizzando le linee guida emanate dalla World Triathlon Association (ITU), per una gara Rank Silver che intende crescere sempre di più negli anni a venire”.

Giuliano Bertoldi, assessore del Comune di Lavarone, dichiara che “è un grande piacere per la nostra località tornare ad ospitare una due giorni dedicata al mondo del Triathlon. Abbiamo la fortuna di poter offrire un territorio che ben si presta alla pratica di questa disciplina con il suo lago e una morfologia ideale per la pratica della bicicletta e della corsa. Siamo quindi certi che sarà un evento di successo, utile a veicolare e a far conoscere ulteriormente Lavarone e l’Alpe Cimbra. Un sentito ringraziamento per aver scelto la nostra località quale sede di questa importante manifestazione”.

“I grandi eventi sportivi sono una parte fondamentale della nostra offerta turistica – commenta Gianluca Gatti, presidente APT Alpe Cimbra – e rappresentano un momento in cui tutti i soggetti coinvolti – gli organizzatori, i Comuni, le associazioni di volontariato e l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra – lavorano insieme per garantire il successo dell’evento e un’ospitalità eccellente per tutti i partecipanti. Siamo orgogliosi di far parte di questa nuova squadra che darà l’avvio alla prima edizione del TRIATHLON CROSS & SPRINT a Lavarone che avrà nello splendido Lago di Lavarone e nei suoi boschi uno scenario che lo renderà ancora più spettacolare”.