500Miglia Touring: arrivo a Stresa, domani il gran finale a Brescia

sabato, 2 ottobre 2021

Brescia – Seconda giornata della 500Miglia Touring, manifestazione per auto d’epoca e super car, partita da Brescia nella giornata di ieri che, dopo aver attraversato Lombardia, Emilia, Liguria e Piemonte, farà ritorno nella città Leonessa d’Italia domani pomeriggio. il servizio scorta è della Polizia Stradale di Brescia, coordinato dal comandante del distaccamento di Darfo Boario, Pierangelo Mensi.

A salutare la partenza degli equipaggi da Rapallo era presente l’assessore del comune ligure, Antonella Aonzo, nella mattinata le auto della 500 Miglia Touring hanno avuto l’occasione di transitare su un tratto dell’autostrada A7 fino a Serravalle Scrivia.I veitici di Autostrade per l’Italia hanno ricevuto una targa di ringraziamento da parte dell’organizzazione. Più tardi gli equipaggi hanno fatto una sosta a Novi Ligure dove ad attenderli era presente anche il locale club scuderia Ferrari con i suoi associati ed alcune auto. Presente anche il sindaco Gian Paolo Cabella

che ha riconosciuto come più meritevole l’auto n° 14 Alfa romeo Giulia 1600 Spider del 1962 guidata dalla coppia Romano Salomoni e Angela Rocca, provenenti da Cisano (Bergamo).

La mattinata si è conclusa al ristorante “la Torre” di Casale Monferrato dove gli equipaggi hanno sostato per il pranzo. Era presente l’assessore al Bilancio Giovanni Battista Filiberti che ha conferito all’equipaggio n° 38 uno dei premi di giornata: Edoardo Bettini e Mosconi Francesca con una Mini Couper del 1996.

Nel pomeriggio le auto hanno fatto una breve sosta a Vercelli dove l’assessore allo Sport Domenico Sabatino ha riconoscito come più meritevole l’auto n° 23 Puma Dune/Buggy GS del 1972 guidata da Luigi e Christian Danesi di Montichiari. Le vetture hanno poi percorso le strade del Piemonte per poi giungere in serata a Stresa, sulle rive del lago Maggiore. Dopo un breve tour nel centro storico l’accoglienza da parte di un nutrito gruppo di curiosi e appassionati che hanno assisto al passaggio sotto l’arco del traguardo nel piazzale della stazione.

Domani mattina, domenica 3 ottobre, la carovana ripartirà domani mattina da Stresa. Tra le tappe significative la Villa Reale di Monza nella tarda mattina, il pranzo a Cassano d’Adda e il ritorno a Brescia, alle 18 circa in corso Zanardelli, con le premiazioni e la conclusione dell’evento.