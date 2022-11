Valle dei Laghi: Coro Paganella presenta ‘Prospettive musicali in viaggio”

venerdì, 18 novembre 2022

Valle dei laghi (Trento) – Un grande evento è in programma domani – sabato 19 novembre, alle 20.45, presso il Teatro Valle dei Laghi (Trento): Coro Paganella presenta 10 spettacolo ‘Prospettive musicali in viaggio“.

E’ la conclusione del percorso di Coro Paganella che ha come intenzione di far incontrare realtà di canto popolare di provenienze nazionali e internazionali, e che ha visto, nell’estate 2022, un forte coinvolgimento delle comunità della Valle dei Laghi in occasione dell’anteprima realizzata presso Malga Laghi di Lamar in collaborazione con Associazione anziani EI Fogolar, Associazioni La Traversara, Associazione InterAgiamo, Consorzio Turistico Valle dei Laghi e Pro loco Terlago.

Con “Prospettive musicali in viaggio” Coro Paganella vuole tracciare un percorso musicale attraverso il quale 10 spettatore viene portato in luoghi fra loro lontani dove il canto restituisce le relazioni affettive che l’uomo intrattiene con il suo paesaggio.

Coro Paganella, diretto dal Maestro Claudio Vadagnini, con il suo patrimonio di canti della tradizione popolare alpina, Band Heimatrednacks con le sonoritå celtiche irlandesi e scozzesi della tradizionale irlandese di genere outlaw folk, connubio fra il country southern rock, AmiTango con Ie sonoritå del tango argentino, Associazione Musicale Aurona, con il canto lirico nell’opera Conturina in lingua Ladina della Val di Fassa con le voci della soprano Victoria Burneo Sanchez del baritono Walter Franceschini e della soprano Anna Bellosguardo e la voce narrante di Gabriele Lentini, guidano il pubblico nell’itinerario musicale. Mirko Corradini, presentatore e intrattenitore della serata, costruisce un vivace dialogo con il pubblico che diventa protagonista del viaggio attraverso la musica e i canti popolari.

