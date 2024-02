Valle Camonica, crescono gli utenti in biblioteca: i dati su interesse e attività

giovedì, 1 febbraio 2024

Brescia – Il 2023, anno da Capitale della cultura per Bergamo e Brescia, ha fatto molto bene alla cultura dei due territori e non solo dei due capoluoghi. Ma c’è di più: il servizio delle biblioteche bresciane, riunite nella Rete Bibliotecaria Bresciana che tocca ormai tutta la provincia, da Temù a Gambara, da Palazzolo sull’Oglio a Pozzolengo, sostenuta e coordinata dalla Provincia di Brescia, è già in grado di rilanciare per il dopo-2023, perché la cultura è soprattutto servizi culturali che continuano anche quando i calendari degli eventi sono terminati.

I dati: nel 2023 166.772 persone hanno fatto almeno un prestito, pari a 2.301.871 prestiti nel corso dell’anno. In Valle Camonica la crescita di utenti è stata del 7,8%.

“Le biblioteche – ha dichiarato Roberta Sisti, Consigliera delegata alla Cultura, Identità locale, Turismo e Marketing Territoriale – hanno vissuto una stagione faticosa, come tutti purtroppo, nel passaggio della pandemia e del lockdown, ma ormai i numeri ci dicono che le persone, lettori e non solo, sono tornate a viverle sempre più spesso e con sempre maggiori occasioni di crescita e di svago.”

Il 2023 ha registrato aumenti significativi di tutti gli indici che permettono di capire la riuscita dell’investimento delle risorse pubbliche a favore dei cittadini. A titolo di esempio, i prestiti sono aumentati quasi del 14% e gli utenti attivi (cioè le persone che hanno fatto almeno un prestito negli ultimi 12 mesi) sono cresciuti di più del 9%.

Nel 2023 gli utenti attivi delle biblioteche bresciane sono circa il 10% di tutta la popolazione. Nel 2021 erano poco più del 7%. Calcolando che in Lombardia i lettori da definizione ISTAT sono indicativamente una persona su due, vuol dire che chi va in biblioteca ormai rappresenta circa il 21% dei lettori bresciani. Una porzione significativa della cittadinanza che riesce ad accedere a cultura, formazione continua, svago e scoperta senza costi aggiuntivi sulle famiglie e grazie alle infrastrutture di servizio della Provincia.

“Il ritorno per i cittadini non è solo di piacere e di crescita personale. Infatti – ha affermato la consigliera Sisti – si stima che il valore dei prestiti fatti nel 2023 è di circa 14.000.000 di euro. Un dato che dimostra che le risorse investite sono registrate con apprezzamento e positività viene anche da un recente questionario proposto alle persone che si collegano all’OPAC, il catalogo on line. Non solo i cittadini premiano con un 8,73 (in una scala da 1 a 10) i servizi che si possono trovare sull’OPAC, ma danno un giudizio molto positivo anche del servizio di prestito interbibliotecario dando ai tempi di consegna un voto di 8,44 in una scala da 1 a 10.”

Un altro dato importante è la crescita delle presenze in biblioteca che registra un aumento di più del 24%. Le persone hanno dimostrato concretamente il desiderio di frequentare degli spazi che vedono come accoglienti, positivi e dinamici. D’altra parte, con il 2023 si registra anche un aumento delle ore di apertura delle biblioteche che arrivano a più di 250.000 in un anno. In altri termini vuol dire che per ogni giorno dell’anno ci sono quasi 30 giorni di apertura di biblioteche.

“L’aumento delle presenze in biblioteca – ha continuato Sisti – è sicuramente stato effetto dell’investimento dell’anno da Capitale, ma è soprattutto la misura di quanto l’impegno dei tanti Comuni, grandi e piccoli del territorio, per tenere vivaci le biblioteche, realizzare eventi, mostre, laboratori e presentazioni, nel corso del 2023 ha dato frutti.”

In questo contesto, la Provincia di Brescia ha messo a disposizione uno strumento essenziale e funzionale per gli eventi e non solo. Il portale CoseDaFare è attivo ormai da diversi anni e si dedica alla valorizzazione di eventi, luoghi di interesse, itinerari e corsi formativi organizzati sul nostro territorio. Nel 2023 ha ospitato più di 4.000 segnalazioni di eventi (per non contare le centinaia di luoghi di cultura e beni paesaggistici bresciani) e ha ricevuto quasi 1.900.000 visite. Da ora il portale è consultabile anche sugli smartphone, grazie alla nuova app “CoseDaFare a Brescia”, gratuita su tutti gli store e disponibile per Android e iOS, voluta e finanziata dalla Provincia, che ha contribuito al suo sviluppo attraverso la collaborazione tra l’Ufficio Biblioteche e Turismo, e il Settore Innovazione, diretti da Simona Zambelli.

Un altro servizio finanziato dalla Provincia di Brescia per la cultura, la formazione continua e lo svago è l’ormai famosa piattaforma MLOL o Media Library On Line, il servizio di prestito di ebook (ma anche periodici nazionali e internazionali, audiolibri e tante altre risorse digitali) messo a disposizione di tutti gli utenti delle nostre biblioteche.

Da qualche mese MLOL è più ricca, grazie all’attivazione di REBEL – REte delle Biblioteche per l’E-Lending), la raccolta condivisa tra alcune reti bibliotecarie italiane (comasca, mantovana, milanese, torinese, castelli romani, sondriese) a cui partecipa anche la RBB della Provincia di Brescia, che mette a disposizione più titoli e un maggior numero di copie, con una riduzione delle code di prenotazione e dei tempi di attesa, e un uso più efficiente ed efficace delle risorse pubbliche.

Si è arricchita anche la proposta degli audiolibri, molto apprezzati negli ultimi tempi per godere della lettura, riscoprendone la dimensione orale. Si tratta di una collezione significativa che rappresenta il meglio del mercato degli audiolibri digitali italiani, costantemente aggiornata.

Anche in questo caso la crescita è dimostrata dai numeri: nel 2023 MLOL Brescia ha visto una crescita dei prestiti di ebook di più dell’11% e degli utenti di più del 10%.

“La Rete Bibliotecaria Bresciana e il servizio delle nostre biblioteche – ha concluso Sisti – continua oltre il 2023 e rilancia. In questi giorni, infatti, viene lanciata la nuova home page dell’OPAC, il nostro catalogo on line attraverso cui le persone possono prenotare libri, scambiarsi pareri e recensioni, salvare bibliografie e liste di lettura. Tutta la linea grafica della rete, dei suoi materiali informativi e dei suoi social è stata rivista e rinnovata. Infine, per rinforzare ulteriormente il proprio legame con le persone che le scelgono tutti i giorni, la Rete Bibliotecaria Bresciana e le sue biblioteche stanno per lanciare “Malachia: la newsletter delle biblioteche bresciane”, un’uscita bisettimanale con tanti consigli di lettura, luoghi da visitare, articoli di interesse e curiosità.”

Un’ulteriore iniziativa che prenderà il via da oggi – 1 febbraio – è la Reading challenge, un appuntamento che i lettori delle biblioteche bresciane conoscono ormai dal 2019. Considerata la positiva esperienza di collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bergamasca, maturata nel corso del 2023, anche per il 2024 è stata rinnovata la sinergia tra le due Reti. La nuova sfida, identificata con l’hashtag #bgbs2024challenge, proporrà ai lettori tre sfide diverse: la prima composta da 50 libri, la seconda da 25, mentre la terza, pensata per coinvolgere i lettori più giovani, da 10 suggerimenti di lettura.