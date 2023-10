Valle Camonica: corso di formazione per animatori culturali

lunedì, 30 ottobre 2023

Boario Terme (Brescia) – L’Acheopark di Boario Terme, il Museo didattico d’Arte e Vita Preistorica di Capo di Ponte, organizzano un corso di formazione per animatori culturali. Il 2023 è stato l’anno della ripresa dopo la pandemia e l’Archeopark di Boario Terme e i siti si arte rupestre hanno visto il ritorno di tante famiglie e tantissime scolaresche in visita d’istruzione.

La primavera del prossimo anno vedrà il ritorno di centinaia di scolaresche in Valle Camonica per la visita d’istruzione incentrata prevalentemente sulla preistoria, che vede nei Camuni il punto di partenza di un percorso didattico che conduce allo studio della storia della terra e dell’umanità.

Il territorio camuno, i Parchi delle incisioni rupestri, il Museo didattico di Capo di Ponte e l’incontro con l’archeologo, l’Archeopark di Boario Terme sono le mete agognate dalle scolaresche e soprattutto dagli insegnanti che in Valle Camonica sanno di poter fare storia viva, far rivivere il passato ai propri alunni e farli viaggiare nel tempo.

A fronte delle numerosissime richieste che pervengono all’Archeopark e al Museo didattico, necessitano almeno 20 nuovi operatori-animatori culturali dal 29 gennaio al 25 febbraio 2024 si svolgerà il corso di formazione per animatori culturali.

Per preparare personale che potrà operare nei parchi naturalistici e delle incisioni rupestri, nei musei e nell’Archeopark e che potrà svolgere attività di promozione culturale e didattiche con le scuole che verranno in visita in Valle Camonica. Sono previste 9 lezioni teoriche e pratiche e alcuni brevi incontri di tirocinio pratico.

CORSO E’ APERTO A STUDENTI, LAUREATI, DISOCCUPATI, CASALINGHE E PENSIONATI

Al termine del corso, assunzioni elastiche, in base alla disponibilità dei candidati.

Le lezioni si svolgeranno presso l’Archeopark di Boario Terme, il Museo Didattico di Capo di Ponte e nei principali parchi archeologici della Valle Camonica.

Il corso, tenuto dall’archeologo dottor Ausilio Priuli, si svolgerà prevalentemente in ore serali e di sabato e domenica, in modo da permettere a molti la partecipazione. Il calendario del corso verrà consegnato all’atto dell’iscrizione.

Per informazioni

Acheopark: 0364/529552 e-mail: info@archeopark.net

Museo Didattico di Capo di Ponte 0364/42148