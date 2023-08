Una montagna di cultura: primi appuntamenti a Ponte di Legno

giovedì, 3 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Prende avvio la rassegna “Una montagna di cultura”, serate su rocce, arte e religione. Dopo il week end inaugurale dedicato alla poesia, la rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna” propone il primo fine settimana del programma d’agosto dedicato alla Valle Camonica nelle sue diverse sfaccettature.

Domani, venerdì 4, Walter Belotti sarà protagonista di “Inchiodato alle rocce”, titolo della serata – a cui interverrà anche Piera Maculotti – ma anche del suo ultimo libro. Appassionato naturalista, cultore delle tradizioni locali, Belotti – tra i fondatori ed oggi presidente del Museo della Guerra Bianca in Adamello – gioca “in casa”, fra le rocce a cui è inchiodato da decenni da un escursionismo storico-culturale, puntualmente documentato in varie pubblicazioni. Non a caso è considerato uno dei massimi conoscitori dei siti militari della Prima Guerra Mondiale distribuiti sul territorio.

Arte italiana, e camuna in particolare, esportata in tutto il mondo, di Franca Ghitti, nata a Erbanno nel 1932 e spentasi a Brescia nel 2012, per la serata di sabato 5. Artista veramente “senza confini” per l’ingegnoso uso di materiali diversi (terra, calce legno ma soprattutto ferro) per le sue straordinarie opere, è la protagonista di “Franca come nessuno”, un docu-film di Davide Bassanesi, già programmato su Sky Arte, che ne ripercorre il cammino artistico. Porteranno il loro contributo Eletta Flocchini, giornalista e critica d’arte, e la sorella di Franca, Maria Grazia Ghitti. Entrambe le serate avranno luogo, con ingresso libero, al Centro Congressi Mirella.

Ad un personaggio fortemente legato a Ponte di Legno in gioventù prima che il suo ministero lo portasse ai vertici della Chiesa è dedicata la serata di domenica 6 agosto: Papa Paolo VI, anzi San Paolo VI. E’ il giorno del 45esimo anniversario della sua morte e, come sempre, questa località lo ricorda nella chiesa della SS.Trinità: in questa occasione con una rappresentazione della compagnia Linkastro dal titolo, appunto, “Paolo VI-Lui per noi, noi per gli altri”.

“Una montagna di cultura…la cultura in montagna” è organizzata da Pontedilegno-MirellaCultura in collaborazione con Pro Loco e Biblioteca Civica.